南消搜救犬隊成功通過　IRO瓦礫堆搜救犬國際認證

▲台南市消防局搜救犬參加2023年IRO瓦礫堆搜救犬國際認證，成功通過檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為持續有效驗證搜救犬培訓成果及維持搜救犬量能，台南市消防局搜救犬2月17日至21日參加2023年IRO瓦礫堆搜救犬國際認證，項目包含服從評量、瓦礫堆搜索評量等，成功通過檢測。

2023年IRO瓦礫堆搜救犬國際認證於高雄市搜救犬馴養中心舉辦，邀請日本籍IRO裁判官村瀨英博先生擔任測驗官，依能力分為RH-T V級(初級)、RH-T A級(中級)、RH-T B級(高級)，台南市消防局由領犬員劉彥煌(搜救犬Dota)、楊小微(搜救犬Kathy)、卓佳瑩(搜救犬Kenna)參加，搜救犬Kathy、Kenna成功通過瓦礫搜索中級認證，搜救犬Kathy、Kenna前於2022年搭配新進領犬員取得瓦礫搜索初級認證資格。

本次IRO評量測試須經過服從測驗及瓦礫堆搜索測驗，服從測驗需靠領犬員與搜救犬間相互信賴，過程中會有人群、其他大型犬隻圍繞及不定時槍聲干擾，還有水平梯、長隧道、犬隻搬運、不平坦地面等測驗流程；而中級瓦礫堆搜索則必須在800-1000平方公尺的瓦礫堆內搜尋2名受困民眾，且需在15分鐘內完成，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗領犬員及搜救犬的默契與平日訓練表現。

市長黃偉哲表示，搜救犬培訓過程是需要花費很長時間去建立領犬員與搜救犬彼此之間的信任及感情，災害發生時更是不畏艱難在倒塌現場搜尋生還者，給大家帶來一線生機，未來仍將持續推動災害搜救犬的馴養工作，在災害時才能發揮最大效能。

消防局李明峯局長表示，為維持消防局搜救犬量能，台南市搜救犬隊於2023年1月新進2隻培訓犬，目前正積極展開相關訓練，包含社會化訓練、服從訓練、搜索訓練等，未來若成功通過搜救犬評量，將有效提升搜救犬執行震災搜索能力。