　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市小黃疑搶左轉　直行機車猛撞影片曝！騎士骨折送醫

記者張君豪／台北報導

3月1日凌晨0時37分，北市文山區羅斯福路6段與景隆街口發生一起計程車左轉導致直行機車直接撞上的車禍交通事故；警方到場調查：駕駛計程車古男（60多歲）行駛羅斯福路六段時要左轉景隆街，與對向重機車駕駛林男（20多歲），雙方駕駛皆無酒測數值，文山第二分局交通分隊依規定處理及製作筆錄，肇事責任交由臺北市交通警察大隊釐清中。

▲1日凌晨羅斯福路景隆街口發生計程車搶轉擊落機車騎士的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

▲1日凌晨羅斯福路景隆街口發生計程車搶轉擊落機車騎士的車禍意外。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲1日凌晨羅斯福路景隆街口發生計程車搶轉擊落機車騎士的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，當時因凌晨人車較少，由於羅斯福路6段景隆街口是多時向號誌，待轉車輛須等待路口左轉箭頭燈號亮起後才方可左轉，調閱監視器發現，古姓駕駛左轉時，對向車流仍通行，初判駕駛可能有未依號誌左轉。

警方指出，時值深夜車輛較少，往來車輛行駛速度都不慢，所幸騎士手臂骨折並無生命危險，警方將蒐證釐清肇事責任，目前騎士尚未提告。根據《道路交通管理處法條例》48條規定，駕駛未依號誌左轉最高可處1800元罰鍰， 警方呼籲用路人切莫貪圖一時之快違反交通法規，若因而發生事故，駕駛除了要承擔違規罰則外，還要負擔大筆賠償費用，得不償失。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝　網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

ET快訊
「台塑集團大功臣」辭世！　深受王永慶倚重
快訊／首見本土猴痘！　一次爆2例
3月「6大補貼」可申請！　最高破10萬
快訊／Gogoro宣布降價！　「6車款」售價調降
快訊／瑪莎3煞圍毆男大生　一審判決出爐！
開工日不憂鬱！　星巴克買一送一來了
蔡天鳳遭碎屍「好友太平間見1幕」震撼腿軟！
王菲「罕見放閃謝霆鋒」甜炸！　私密照外洩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上國道未繫安全帶挨罰辯「緊急避難」　提診斷證明仍吞敗

北市小黃疑搶左轉　直行機車猛撞影片曝！騎士骨折送醫

他帶豬肉月餅入境挨罰20萬「比黃金貴」拒繳　29年老機車被拍賣

人夫抓姦撲空！5歲女曝：媽帶我綁繩降落　他「1理由」敗訴崩潰了

快訊／瑪莎3煞一審判決出爐！首惡富少張敦量涉殺人未遂判9年

假車禍擄殺通訊行甜姐兒！冷血惡匪「睡眠不佳」想交保　法官打臉

舊愛參選市長...她揭恐怖情人黑歷史　女星楊麗菁挨告結果曝

買手機誆「拿給女友鑑定」　亮槍嚇退店家落跑！裝闊男是累犯

美容師遭恐怖情人偷拍性愛片！分手遭恐嚇「影片照片到處流傳」

國1虎尾段賓士外車道擦撞　180度逆衝內側「後方駕駛超淡定」

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

上國道未繫安全帶挨罰辯「緊急避難」　提診斷證明仍吞敗

北市小黃疑搶左轉　直行機車猛撞影片曝！騎士骨折送醫

他帶豬肉月餅入境挨罰20萬「比黃金貴」拒繳　29年老機車被拍賣

人夫抓姦撲空！5歲女曝：媽帶我綁繩降落　他「1理由」敗訴崩潰了

快訊／瑪莎3煞一審判決出爐！首惡富少張敦量涉殺人未遂判9年

假車禍擄殺通訊行甜姐兒！冷血惡匪「睡眠不佳」想交保　法官打臉

舊愛參選市長...她揭恐怖情人黑歷史　女星楊麗菁挨告結果曝

買手機誆「拿給女友鑑定」　亮槍嚇退店家落跑！裝闊男是累犯

美容師遭恐怖情人偷拍性愛片！分手遭恐嚇「影片照片到處流傳」

國1虎尾段賓士外車道擦撞　180度逆衝內側「後方駕駛超淡定」

23歲男街頭突然掏槍「遊民無助高舉雙手」　近距離處決畫面曝光

怒轟民進黨修「全動法」就是無限擴權　國民黨：宛如威權復辟

傳非蘋客戶砍單「台積電恐下修財測」　公司澄清：原目標不變

向中國籃協宣戰？新疆隊退出CBA　周琦怒：手指骨折逼我打

寧賣地不蓋房！　高雄中小建商爆「每天都有土地釋出要賣」

比特犬衝出門咬傷巴哥犬被罰　「二次未戴嘴套」動保處加重開罰

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

電腦斷層結合AI智慧系統揪出肺癌　善用兩年一次低劑量檢測

「蛋蛋危機」該囤貨？營養師揭2注意點：常溫保鮮期10天

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

社會熱門新聞

一家三口收假返家　爸自撞電桿全受困

即／瑪莎3煞一審出爐！富少張敦量涉殺人未遂判9年

蔡天鳳頭七！夫找六壬招魂師統合魂魄

安全帽黏黏的　高雄妹聞怪味驚嚇

為吃石門肉粽　自撞山壁5人全進醫院

他運動後按摩男室友　竟偷摳肛門

騎士鬼切左轉　遭對向車大力撞飛

一天限收2捆…男硬丟「輪胎砸清潔員」

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

倒臥停車場遭輾！　蘆洲73歲翁受困車底

三重2猴囡仔好玩放火！回收站陷火海燒毀3機車

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

陸軍性愛片女主角點名　「7假帳號」蹭熱度

即／花蓮台9線休旅車衝撞電桿　1死3傷

更多熱門

相關新聞

國1賓士外車道擦撞　180度逆衝內側

國1賓士外車道擦撞　180度逆衝內側

228難得四天連續假期許多民眾返鄉、出遊，連日來車禍事故頻傳，昨（28）日收假夜國道中山高北上235K虎尾交流道附近傳出擦撞車禍，一輛大卡車與自小客車於外線擦撞後，自小客車失控衝往內線車道，所幸後方用路人減速反應未釀更大傷亡，詳細肇事原因尚待警方釐清。

即／高雄18歲騎士「人車壓車底」　警消千斤頂搶命

即／高雄18歲騎士「人車壓車底」　警消千斤頂搶命

陳建仁悼念辜寬敏　簽名留言「您的精神常存台灣人心中」

陳建仁悼念辜寬敏　簽名留言「您的精神常存台灣人心中」

一天限收2捆…男硬丟「輪胎砸清潔員」

一天限收2捆…男硬丟「輪胎砸清潔員」

19歲男熱舞突時間暫停　僵硬3秒倒地亡

19歲男熱舞突時間暫停　僵硬3秒倒地亡

關鍵字：

文山二警分局交通分隊羅斯福路景隆街車禍影音

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

孫協志、王少偉終於合體：男人之間情誼不變

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面