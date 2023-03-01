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一天限收2捆…男硬丟「輪胎砸清潔員」！畫面曝光挨轟：丟輪現眼

記者莊智勝／新北報導

新北市新莊區清潔人員日前沿路收取民眾垃圾，但一名車行老闆卻拿了好幾綑廢棄輪胎要丟，清潔人員委婉告知，車上空間有限，一天只能收2捆，不料男子當場爆走，怒嗆「誰規定的？」還將輪胎直接往回收車上砸，隨後轉身離去，畫面曝光後引起網友眾怒，該男經營的車行也遭肉搜洗版，稍早男子也現身、向清潔人員鞠躬致歉。

▲▼新莊車行老闆硬要丟廢棄輪胎。（圖／翻攝記者爆料網）

▲新莊車行老闆硬要丟廢棄輪胎，被制止後兩度往回收車上丟砸。（圖／翻攝記者爆料網）

影片中，清潔人員挨家挨戶收取垃圾，男子手中提了3捆廢棄輪胎不斷往上遞，清潔人員收了2捆後委婉告知「一天就是2捆，我們一條街有20幾個(戶)，真的沒辦法！」男子眼見輪胎被退回，當場爆出火氣，「莫名其妙的，每次都丟不完，誰規定的啦！」說完就把輪胎直接往車上丟，嚇得清潔人員連忙制止「你不要亂丟東西喔！」並再度將第3捆輪胎退回。

男子仍不死心，手指著清潔人員跳針狂嗆「誰規定的？誰規定的？我每次都3捆，為什麼到你就2捆？」清潔人員也解釋，「這台車不是只為了你，如果你真的很多，麻煩你自己開車載進去。我們的車裝不下，我要為了後面的居民，這台車不是為了你開的！我們的車真的丟不下！」隨後男子仍執意要丟，再次把輪胎往車上一砸，隨即轉身離去。清潔人員無奈，只好默默收下輪胎。

這段「鴨霸」畫面曝光後引起網友熱議，還有人肉搜出該名男子就是在新北市新莊區經營車行的老闆，臉書粉專隨後也遭到網友群起攻訐。男子眼見事情鬧大，今凌晨1點錄製影片，向清潔人員鞠躬致歉，「對不起辛苦的環保人員及社會大衆，造成觀感嚴重不佳，本人非常懊悔自己情緒控管不良。非常對不起，明日會與辛苦的環保人員聯繫，誠摯道歉。」

但網友仍不買單，狂酸「你道歉就要原諒你？誰規定的？」「丟輪現眼」、「開車行的都知道要找清運，就你硬要丟垃圾車」、「如果沒有影片，你還會道歉嗎」、「人家都說不行了還硬丟，有夠沒品」、「以後人家講話要聽，不要一直鬼打牆！」

▼男子拍影片鞠躬致歉。（圖／翻攝臉書粉專）

▲▼新莊車行老闆硬要丟廢棄輪胎。（圖／翻攝記者爆料網）

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