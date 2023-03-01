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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁悼念辜寬敏　簽名留言「您的精神常存台灣人心中」

記者陶本和／台北報導

總統府資政辜寬敏於前天上午辭世，享耆壽97歲，圓滿走完人生花道。台灣制憲基金會1日開放民眾悼念，行政院長陳建仁一早9點前後，就一臉肅穆抵達悼念會場，在簽名簿寫下，「您的精神，常存台灣人心中」等字樣，隨後於辜寬敏靈前致意，停留不到2分鐘就離開。

▲行政院長陳建仁前往辜寬敏靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長陳建仁前往辜寬敏靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

台灣制憲基金會1日設置辜寬敏悼念地點，地點位於「台灣制憲基金會大會議室」，地址為台北市中山區松江路 266號 3 樓，時間從 2023 年 3 月 1 日（三）起至 3 月 5 日（日）止，每日上午 09:00 至傍晚 19:00，開放社會各界追思。

陳建仁一早9點前後，成為第一位前去悼念的政治人物，他一臉肅穆抵達悼念會場，在簽名簿寫下，「捍衛台灣主權，堅持民主自由，您的精神，常存台灣人心中」。隨後於辜寬敏靈前致意，停留不到2分鐘，不發一語就離開。

▲行政院長陳建仁前往辜寬敏靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長陳建仁前往辜寬敏靈堂弔唁，於簽名簿留言。（圖／記者林敬旻攝）

對於有意要前來悼念的民眾，台灣制憲基金會提醒，前去悼念者，全程配戴口罩，入場亦將實施體溫監測、酒精消毒等防疫措施。由於地點位在商務辦公大樓，亦請協助維持左鄰右舍辦公機構的寧靜；另外，因悼念空間因素，懇辭花圈、花籃與輓聯。

辜寬敏出生於1926年10月15日，曾創設經營《臺灣春秋》、《日本文摘》等雜誌，並出資贊助日本台獨刊物《臺灣青年》。辜寬敏致力於推動台灣獨立運動，2008年曾參選民進黨主席，當時綠營因前總統陳水扁貪污醜聞重挫，最終辜寬敏以48882票敗給蔡英文的73865票。

辜寬敏晚年則成立台灣制憲基金會，以建構正常國家為目標。對於辜寬敏的辭世，台灣制憲基金會表示，其悼念場域將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思。

▲行政院長陳建仁前往辜寬敏靈堂弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長陳建仁前往辜寬敏靈堂弔唁，停留不到2分鐘，不發一語離開。（圖／記者林敬旻攝）

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