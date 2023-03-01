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輪胎丟砸清潔員！車行老闆3度鞠躬道歉　「脫口一句話」再犯眾怒

記者莊智勝／新北報導

新北市新莊區清潔人員日前沿路收取民眾垃圾，但一名車行老闆卻拿了好幾綑廢棄輪胎要丟，清潔人員委婉告知，車上空間有限，一天只能收2捆；男子當場爆走，怒嗆「誰規定的？」還將輪胎直接往回收車上砸，隨後轉身離去，畫面曝光後引起網友眾怒，該男經營的車行也遭肉搜洗版，稍早男子上傳影片鞠躬致歉，但一句「不清楚輪胎屬於事業廢棄物」又再度點燃網友怒火。

▲▼新莊車行老闆硬要丟廢棄輪胎。（圖／翻攝記者爆料網）

▲新莊車行老闆硬要丟廢棄輪胎。（圖／翻攝記者爆料網）

影片中，清潔人員挨家挨戶收取垃圾，男子手中提了3捆廢棄輪胎不斷往上遞，清潔人員收了2捆後委婉告知「一天就是2捆，我們一條街有20幾個(戶)，真的沒辦法！」男子眼見輪胎被退回，當場爆出火氣，「莫名其妙的，每次都丟不完，誰規定的啦！」說完就把輪胎直接往車上丟，嚇得清潔人員連忙制止「你不要亂丟東西喔！」並再度將第3捆輪胎退回。

男子仍不死心，手指著清潔人員跳針狂嗆「誰規定的？誰規定的？我每次都3捆，為什麼到你就2捆？」清潔人員也解釋，「這台車不是只為了你，如果你真的很多，麻煩你自己開車載進去。我們的車裝不下，我要為了後面的居民，這台車不是為了你開的！我們的車真的丟不下！」隨後男子仍執意要丟，再次把輪胎往車上一砸，隨即轉身離去。清潔人員無奈，只好默默收下輪胎。

這段「鴨霸」畫面曝光後引起網友熱議，還有人肉搜出該名男子就是在新北市新莊區經營車行的老闆，臉書粉專隨後也遭到網友群起攻訐。男子眼見事情鬧大，今凌晨1點錄製影片，三度向清潔人員鞠躬致歉，並表示「個人情緒控管不佳，做出不好的示範，對清潔人員有非常粗魯、沒禮貌、沒水準的動作，真的很抱歉！」

但道歉影片中，男子脫口說出一句「我個人確實知識上，非常不清楚，輪胎是屬於事業廢棄物，現在知道了」又再度點燃網友怒火，砲轟「開車行的最好不知道輪胎是不是事業廢棄物」、「還狡辯，店開這麼久會不知道輪胎是廢棄物，擺明就是不想花錢請人處理」、「自己開店當老闆會不知道廢棄物怎麼處理？我看店可以關一關了！」

▼老闆拍影片道歉，卻因一句「不清楚輪胎屬於事業廢棄物」再度犯眾怒。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼新莊車行老闆硬要丟廢棄輪胎。（圖／翻攝記者爆料網）

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