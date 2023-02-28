三重2猴囡仔「好玩」放火！回收站陷火海燒毀3機車　警逮人送辦

▲三重路邊回收物28日清晨起火，3輛機車被燒成廢鐵。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市三重區一處路邊資源回收物28日清晨5時許發生火警，並向2旁延燒，波及3輛機車。警消到場，發現現場已陷入火海，立即拉水線灌救，所幸無人傷亡，但3輛機車已被大火燒到，部分機車已成半毀。警方事後追查，發現是2名少年因「好玩」點燃紙杯縱火釀禍，訊後已函送法辦。

這起火警事故地點位在三重區龍門路274巷，一處路邊資源回收物28日清晨5時許因不明原因起火，由於現場擺放眾多易燃物，火勢迅速延燒，還波及到一旁3部機車，回收站遮雨棚更是被燒出大洞，所幸警消獲報後立即佈水線灌救，於5時40分順利將火勢撲滅，無造成任何人員傷亡。

警方事後調閱監視器，發現有2名男子經過該處時，其中一人用打火機點燃紙杯再扔回回收站，並迅速離開現場，循線追查發現是陳姓、蔡姓少年所為。2人到案後辯稱，因連假太無聊，當時本來是相約要去買宵夜，途經該處時一時興起才點火，沒想到後果這麼嚴重。

2名少年的家長到場後，得知孩子闖下大禍當場氣炸，除痛罵2人只會闖禍外，也承諾會賠償車主損失。警方訊後將2名少年依公共危險及少年事件處理法，函送新北地院審理。