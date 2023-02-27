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社會 社會焦點 保障人權

新婚消防員遭輾亡！水箱車初檢正常　屏縣消防局將爭取最高撫卹

記者陳崑福、翁子皓／屏東報導

屏東消防局昨(26日)接獲水泉十八公墓附近雜草火警，出動人車前往救援，不過38歲蕭姓隊員救火時，不慎被未停穩的水箱車輾壓，最後因公殉職。屏東消防局副局長李彬正表示，將全力為蕭員爭取最高撫卹，並強調該水箱車每日都有保養，並無機械問題。

▲屏東消防局副局長李彬正表示水箱車每日都有保養，沒有機械上的問題。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東消防局副局長李彬正表示水箱車每日都有保養，沒有機械上的問題。（圖／記者陳崑福翻攝）

李彬正表示，消防局26日11時左右接獲屏東縣恆春鎮水泉十八公墓附近有雜草火警，派遣恆春分隊及墾丁分隊前往搶救，因為恆春落山風甚大，火勢擴大延燒數處，故再派遣大隊人車支援。蕭員與另一名分隊長駕水箱車前往另一處火點，抵達後確實關掉引擎，並拉起手剎車後，與分隊長下車查看火勢，不料水箱車突然向前滑動，蕭員來不及反應，遭車輛壓在右前輪下方，之後由民眾開休旅車協助送往恆春旅遊醫院。

▲▼屏東公墓起火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東公墓起火，消防員救火途中不慎遭消防車壓。（圖／記者陳崑福翻攝）

李彬正接著說，蕭員在恆春旅遊醫院時仍有意識，原本打算轉送高雄長庚醫院救治，孰料，送醫途中蕭員生命徵象轉變，心跳停上，緊急送枋寮醫院急救，先裝上葉克膜，直至18時10分左右已恢復心跳，但狀況仍不穩定，21時50分家屬決定不再急救，讓蕭員留一口氣返家。

李彬正指出，蕭員考績都是甲等，在勤務或業務表現都非常亮眼，是很優秀的消防員，他在2018年到恆春消防分隊服務，今年1月轉調第四大隊當安檢員，平時都是在大隊進行安檢工作，但當大隊轄區有發生大型火警時，安檢員就必須陪同大隊長前往現場，擔任作戰官、水源官、通訊官等幕僚工作。

李彬正表示，初步檢查該水箱車沒有機械老舊、故障等問題，車輛本身也堪用，研判可能是水箱車裝滿水，因此車輛變動，再加上停靠位置為5~10度左右的斜坡，才造成車子滑動。水箱車是在2004年10月1日購置，至今已有19年車齡，該車輛為預備車輛，作為出勤車輛不足時使用，但每天都有確實保養，還有每月、半年度的檢修保養，所以在保養上沒有問題。

據了解，蕭姓隊員2014年畢業後就在恆春消防分隊服務，今年1月剛轉調大隊任職安檢人員，不久前才剛結婚。

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