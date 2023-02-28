獨／直擊月老牽線！185鮮肉被賜籤「孤獨無伴」　轉身遇長腿妹不哭了

記者許權毅／台中報導

今天是連假最後一天，台中知名廟宇樂成宮也湧現拜拜人潮，許多年輕男女、大學生衝著樂成宮月老靈驗，專程前來祈求姻緣。就讀中央大學資管系的張同學今日就前來拜拜，向月老求籤後卻難過不已，原來月老賜孤獨籤給他「現在只能看開一點，再修福德」同行朋友笑說他快哭了，不過也在現場鼓起勇氣搭訕另群女大生，其中2位單身的長腿妹也願意合照或是換IG，讓他開心比讚。

▲台中樂成宮相當知名，常吸引年輕男女前來拜拜，向月老祈求好姻緣。（圖／記者許權毅攝）



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《ETtoday新聞雲》記者今日前往樂成宮，發現有大批信眾前來拜拜求姻緣，月老殿更是擠滿年輕男女，擲筊向月老祈求賜籤、賜紅線，有人連擲數筊都未獲得月老允諾，也有感情穩定的男女一起前來拜拜，祈求感情能夠更加穩定。

▲▼一對30歲好閨蜜前來拜拜，還在廟前開心合影，希望月老能保佑感情順利。（圖／記者許權毅攝）



實際詢問求姻緣的民眾，先是一對30歲閨蜜，吳小姐專程從雲林前來，第一次來拜拜，感情上已經有「朝好的方向」的對象，前來向月老述說，但是未求得籤詩，同行陳小姐已經有男友，僅用雙手拜拜向月老祈求感情平順。

▲▼中央大學資管系張同學（中）向月老求籤，卻得到「孤鶩獨鳴無伴陪」，相當難過。（圖／記者許權毅攝）



另一組來自中央大學資管系大四、身高185公分的張同學，向記者透露已經單身許久，今天向月老詢問說：「畢業前能夠交到女友嗎？」結果獲得的籤詩寫下「秋景蕭瑟夕陽斜，孤鶩獨鳴無伴陪，冷冽江水東流去，只見一魚自悠游。」意旨目前感情狀況像是落單的溪魚，非常不得意，只能看開一點，多修福德，以求轉運。

看到籤詩後張同學相當難過，也透露自己其實沒有什麼要求，只要感覺對了都可以，同行廖、胡同學還笑說「他快哭了」，安慰他早日能夠交到適合的對象。

▲另外一群女大生也慕名而來，其中淡江大學林同學還被賜得一張好籤。（圖／記者許權毅攝）

最後一組來自不同大學的女大生們，身高171公分來自文化大學的顏同學、173公分淡江大學的林同學與2名同學來拜拜。顏同學笑說自己剛分手3個月，先前也是來跟樂成宮月老拜拜，這次再度來祈求；林同學則說自己有向月老祈求籤詩，第三支拿到「前生結下好姻緣，今日相逢赤線連，多福多子並多壽，一門嘉慶此為先。」意旨前世已經結下好姻緣，今世會再相遇。

▲林同學的籤詩意旨「姻緣前世已修成」讓眾人羨慕不已。（圖／記者許權毅攝）

▲▼原本難過的張同學在朋友鼓勵下，主動向對方尋求合照機會，也算是展開好姻緣的第一步。（圖／記者許權毅攝）





原本難過的張同學在朋友鼓勵下，向顏同學、林同學要求換IG、合照，眾人在樂成宮前還發現彼此間有共同好友，相當巧，開心合照留念，張同學也終於展露笑顏，不再愁眉苦臉。

根據樂成宮官網指出，月老星君參拜程序，應準備媽祖金、姻緣金各一份，填妥生辰資料後放置於媽祖與月老前，接著依序參拜，再向月老擲筊詢問，一件事只要獲得一次聖筊即可，最後將媽祖金與姻緣金燒化即可，日後喜獲良緣，可用喜餅、喜糖、喜帖來答謝月老。