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E奶JKF公審停車糾紛！開嗆：欺負女森　真相曝光大翻車驚動警察

記者白珈陽、黃資真／台中報導

E罩杯爆乳JKF女郎「Doris婷婷」日前在臉書爆料公社發文，請別人移車卻反遭大小聲，並把過程影片PO網公審，但眼尖網友卻發現是Doris刻意把合法停車的車輛擋住不讓離去，遭一面倒批「以為先PO先贏」。第二分局表示，當下員警曾到場處理，但雙方表示不提告離去，惟爭吵畫面引發網友熱議，今（28）日已通知雙方當事人到案說明，釐清案情。

▲▼ E罩杯爆乳JKF女郎「Doris婷婷」發生行車糾紛，PO網公審。（圖／翻攝自爆料公社）

▲E罩杯爆乳JKF女郎「Doris婷婷」發生停車糾紛，PO網公審黑車駕駛沒禮貌。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

Doris在臉書「爆料公社二社」PO文分享日前自己遇到的行車糾紛，「原來現在年輕人這麼兇，這麼邱（笑燦），只敢怎樣啦，請別人移車可以這樣大小聲，當我們是聾子一樣，請大家小心這台『頭又大』，以後遇到要記得自保」。

3段影片中，黑色轎車男駕駛下車怒嗆原PO「你這樣停車是什麼意思？」、「現在是要怎樣？」Doris稱已錄影存證「先生你欺負一個女生，你覺得這樣好看嗎？」、「憑什麼欺負女生啊」。

▲▼ E罩杯爆乳JKF女郎「Doris婷婷」發生行車糾紛，PO網公審。（圖／翻攝自爆料公社）

▲有網友發現，黑車駕駛合法停車，反倒是Doris併排停車，擋住人家車頭。

由於原PO未講述完整過程，網友只好當起柯南研究事發經過，結果發現黑車是合法停在停車格，但剛好擋住店門口，原PO才會刻意把禁止停車的鐵架放在黑車正後方，還疑似違法併排停車擋住人家車頭，對方上車要走了更刻意不移車。網友紛紛刷留言砲轟原PO，「以為自己先po先贏，剪自己有利的影片片段」、「看對罵內容應該是併排停車，然後自己錯還經不起罵，『人家是女森』都跑出來了」、「女生違規就能變受害者嗎？」

第二分局回應，昨（27）日早上10時許位於北區漢口路三段175號發生停車糾紛，員警獲報到場後雙方已停止爭吵，初步了解，黑車駕駛王男停在店家前方的停車格，欲駛出時遭梁女刻意駕車擋住，故要求梁女移車，雙方進而發生口角爭執，之後雙方表示暫不提告後自行離去，惟爭吵影片上傳到網路後，引發討論，警方目前已通知雙方當事人到案說明。

▲▼ E罩杯爆乳JKF女郎「Doris婷婷」發生行車糾紛，PO網公審。（圖／翻攝自爆料公社）

▲Doris婷婷將事發經過PO網公審，遭到網友一面倒狂轟，目前已經刪文。

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