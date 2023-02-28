全動法挨轟管制言論　趙少康：民進黨停手吧

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，更名為「全民防衛動員法」，內容卻引來質疑管制言論自由，對此，中廣董事長趙少康批評，國防部不思反戰避戰，戰時又只想著怎麼洗人民的腦，「想方設法管制言論自由的民進黨停手吧！」

「全民防衛動員法」新增訊息傳播、金融外匯、資通訊動員計畫，訊息傳播之主管機關，平時就應對媒體、從業人員實施調查，戰時實施必要管制與優先報導戰事資訊，引來外界關注。

趙少康表示，打著民主旗幟成立的政黨，現在想方設法就是要掐住媒體喉嚨，巴不得所有訊息都照蔡英文民進黨的意思發布，再怎麼害怕丟掉政權，也不能這麼粗暴難看。

趙少康說，民心思變，讓民進黨緊張，台灣傳統媒體幾乎已經一片綠油油還不夠，蔡政府先是要推數位中介法，管制網路媒體平台和論壇，引來強大民意反彈後，只好先收手，暫且不發，這次換國防部搞全民防衛動員法，打算把傳統媒體跟新媒體一把抓，根本是藉動員之名，行管制控制之實，是另一種變相的媒體戒嚴法。

趙少康狠嗆，國防部不思反戰避戰，平時只會花大錢拍各種美輪美奐的軍武影片，戰時又只想著怎麼洗人民的腦，管媒體從業人員跟訊息，真假消息由誰來定義？只有政府的大內宣算真？難怪PTT鄉民都在酸「是民進黨選情緊張吧？」228前夕傳出這樣的法案，難道民進黨打算恢復「動員戡亂條例」？帶領台灣走向民主倒退？

對於外界擔憂，國防部指出，考量戰時或緊急狀態下，對正確資訊傳播及錯、假訊息處理，必須有效規範，現行「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，已就應配合辦理事項訂有規範；另如「災害防救法」及「傳染病防治法」，亦有相關規定。

國防部表示，「全民防衛動員準備法」修正草案，主要區分動員前、後，對傳播媒體及通訊設備的管理規定，期維護軍事安全及戰事遂行，係應對敵人認知作戰威脅、確保國家安全的必要措施。

國防部於21日預告修正「全民防衛動員準備法」，預告期14天，草案需陳報行政院審查，並函送立法院審議。