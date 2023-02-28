國防部動員令！16歲以上學生協助保家衛國　家長團體批：製造恐慌

▲16歲以上學生也要協助保家衛國，引來家長團體恐慌。（圖／記者林名揚翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

中共解放軍去年圍台演習不斷，台海情勢緊張，國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，教育部近日也與各縣市教育局重啟「青年服勤動員計畫」討論，將16歲以上學生不分男女都列入全民防衛動員署新建雲端系統，戰時要投入救護、消防及武器生產等工作。家長團體批評，這個時間點討論動員令，根本是製造恐慌，搞得人心惶惶。

政府已推動18歲以上役男役期延長為1年，近日傳出對16歲以上高中職生與大學生也要動員，儘管國防部強調，現行民防法就規定高中以上需編組防護團，協助救護、消防等任務，沒有參戰的疑慮。但家長團體仍憂心，未來16歲的孩子也要上戰場，就算不是第一線，也足夠讓家長提心吊膽。

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全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，「全民防衛動員準備法」立法久遠，過去看待戰爭觀念，早已不合時宜，修法不是壞事，重點是高中生、大專生在戰時究竟可以協助到什麼程度，尤其戰爭對這個世代的孩子來說太遙遠了，「不是政府說協助就可以協助」，更何況要學生協助武器製造，一點都不務實。

彭淑燕說，肯定國防部的修法、教育部重啟青年服勤動員計畫討論，強調提升全民國防意識不是壞事，但不要用什麼「保鄉保土」的字眼來嚇學生跟家長，誤以為就是要上戰場。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘則批評，國防部一碰上台海危機，就急就章要修法、修改動員令，只會造成校園和家長恐慌，呼籲政府應該把政策說清楚，訂定務實、合理的動員計畫，要16歲的孩子戰時投入救災、救護，相關配套也應該說清楚。