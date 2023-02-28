美國比較信任蔡英文？　郭正亮曝關鍵：美方不支持「法理台獨」

▲郭正亮認為，美國較信任蔡英文，是因為美方不支持「法理台獨」。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日傳出身兼民進黨主席的副總統賴清德為化解美國疑慮，有意將總統蔡英文的「四個堅持」納入黨綱。前立委郭正亮則認為，美國比較信任蔡英文，是因為蔡英文跟前總統李登輝是同個系統的論述，從中華民國在台灣轉成中華民國台灣，論述裡從來沒有台獨這個概念，美國不支持「法理台獨」的立場很清楚。

郭正亮27日在節目《新聞大白話》中直言，若賴清德將「四個堅持」放入黨綱，民進黨就是正式從台獨走向「華獨」。至於「為什麼美國比較信任蔡英文？」他表示，因為蔡英文跟李登輝的論述是同一個系統，他們就是從中華民國在台灣轉成中華民國台灣，在他們的論述裡從來沒有台獨這個概念。

郭正亮指出，民進黨就是習慣講「台灣」，不習慣講「中華民國」，但蔡英文講中華民國講得很順口，因為包括李登輝提特殊國與國關係，蔡英文也參與其中，而蔡英文的「四個堅持」中，其中第四點叫作堅持中華民國台灣的前途，也是中華民國冠在前面，所以單獨的台灣作為法理概念已經不見了。他強調，美國所謂的不支持台獨就是不支持「法理台獨」，所以蔡英文的立場美國可以接受。