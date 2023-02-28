陳建仁上任第一個惡法？　郭正亮警告：因「全動法」留下歷史罵名

▲郭正亮呼籲，「全動法」是陳建仁上任後第一個「惡法」，不要因此留下歷史罵名。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，更名為「全民防衛動員法」，內容卻引來質疑管制言論自由。對此，前立委郭正亮27日就表示，這是行政院長陳建仁上任後第一個「惡法」，陳建仁不要一上任就揹黑鍋，會留下歷史罵名。

國防部預告修正的「全民防衛動員準備法」，更名為「全民防衛動員法」，增訂動員實施階段徵購、徵用與罰則等，要求縣市政府平時就應對媒體、從業人員實施調查，戰時實施必要管制與優先報導戰事資訊。對此，郭正亮27日於節目《新聞大爆掛》中表示，這個法案是2月21日預告要修法，還沒送行政院院會，所以及早曝光是對的，「讓行政院警惕一下，陳建仁不要留下歷史罵名」，因為這個法案是陳建仁上任行政院長後第一個「惡法」。

郭正亮直言，這就是當年國民黨戒嚴法的邏輯，這個法案實施後就沒人敢「爆料」了，行政院就能為所欲為，他預警，這將會進入一種言論管制狀態，他直言，「「如果發生戰爭，可能有戰爭管制法，這是一種法律，沒有人在搞那什麼全民防衛動員法，哪有這種法？」他更提到，民進黨還有一個絕招，國民黨要準備接招，就是「三合一」敵人又要出來了，「說國民黨就是跟中共還有海外的中共同路人合在一起，搞三合一，所以是三合一敵人。」

郭正亮批評，執政黨執政到最後沒有力氣了，就全面開始學蔣介石，甚至有一些朋友跟他說，民進黨越來越像共產黨，令他痛批「不是在追求自由民主嗎？怎麼把自己搞成這個樣子？」

針對「全民防衛動員準備法」預告修正草案引發質疑，國防部28日表示，由於非常時期緊急動員作業的成效，攸關國家存續，世界各國均強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患，「全動法」屬進入緊急命令狀態的非常時期法制，絕不會影響或損及人民平時的自由與權益，希望勿任意渲染扭曲、混淆視聽。