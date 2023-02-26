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因應戰時假訊息認知戰　國防部修法必要時實施媒體管制

▲▼國軍「漢光38號」實兵演習也執行「假訊息反制」演練，在二代心戰作業車上製作反制文宣圖卡及影片。。（圖／軍聞社提供）

▲國軍「漢光38號」實兵演習也執行「假訊息反制」演練，在二代心戰作業車上製作反制文宣圖卡及影片。（資料照／軍聞社提供）

政治中心／台北報導

為因應境外勢力操作假訊息進行認知作戰，國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，更名為「全民防衛動員法」，增訂動員實施階段徵購、徵用與罰則等；另外， 新增訊息傳播、金融外匯、資通訊動員計畫，訊息傳播之主管機關，平時就應對媒體、從業人員實施調查，戰時實施必要管制與優先報導戰事資訊。

國防部於21日預告修正「全民防衛動員準備法」，預告期14天，草案需陳報行政院審查，並函送立法院審議。對此，國防部於修法說明中指出，為達成「動員準備階段」及「動員實施階段」任務目的，增訂動員實施階段組織與權責及任務、動員實施階段徵購、徵用及罰則等。

根據全動法，「動員實施階段」是指戰事發生，或是即將發生、已發生緊急危難時，總統依照憲法發布緊急命令，可實施全國動員或局部動員。

特別的是，為因應動員實施階段新聞及不實訊息處理，修法草案增訂「訊息傳播動員準備方案」，業管機關應對出版、廣播電視、網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃，業者需配合辦理並提供相關動員能量資訊，違者將會被處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

在動員實施階段，修法草案同步增訂，主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對上述業者及新聞從業人員實施必要管制，各級政府機關得優先使用傳播媒體與通訊設備，報導戰爭情勢及緊急應變相關資訊，並授權國家通訊傳播委員會（NCC）與文化部制定相關管制辦法。

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關鍵字：

國防部認知作戰

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