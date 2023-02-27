國防部修法實施媒體管制　李彥秀批：民進黨利用228連假暗渡陳倉

▲李彥秀。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，更名為「全民防衛動員法」，增訂動員實施階段徵購、徵用與罰則等，要求縣市政府平時就應對媒體、從業人員實施調查，戰時實施必要管制與優先報導戰事資訊。對此，國民黨台北市議員李彥秀批評，民進黨要針對媒體、新聞從業人員調查什麼，「這不是獨裁，什麼才是獨裁？」

李彥秀27日表示，民進黨利用228連假前夕暗渡陳倉，國防部在2月21日預告「全民防衛動員準備法」修正草案，草案第15條律定「為因應新聞及不實訊息處理，訊息傳播動員準備分類計畫主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃。」

李彥秀指出，此項條文若通過實施，台灣的言論自由恐退回戒嚴時期，其一條文規範「動員準備時期」，事實上任何時候都是動員準備期；其二，條文授予政府在平時「全面調查」出版、廣播電視、網路平台及新聞從業人員，「民進黨要針對媒體以及新聞從業人員調查什麼？忠誠調查？言論調查？金流調查？還是身家調查？」

李彥秀質疑，關中天、放水特定媒體、公帑養網軍、置入行銷洗人民的腦，已經不能滿足民進黨的獨裁野心，現在更要將政治黑手深入所有媒體，在平時肆意地對媒體與新聞從業人員進行調查，「這不是極權，什麼是才是極權？這不是獨裁，什麼是才是獨裁？」

最後，李彥秀批評，總統蔡英文在悼念鄭南榕時曾說，「作為總統，我會堅守立場，為民主自由奮戰到底，」但是7年來所有傷害言論自由、新聞自由的壞事，全被民進黨做絕，「蔡英文，妳對的起自己曾經講過的話嗎？」為捍衛台灣民主自由，她堅決反對「全民防衛動員準備法」修正草案。