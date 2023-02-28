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93人群組對話曝！前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

本刊日前踢爆運安會主委楊宏智上班時間偕妻搭公務車參加飲宴，事後他請辭獲准。

▲本刊日前踢爆運安會主委楊宏智上班時間偕妻搭公務車參加飲宴，事後他請辭獲准。

圖文／鏡週刊

運安會主委楊宏智日前被本刊直擊蹺班摸魚，甚至搭公務車到宜蘭泡湯、飲宴之後，請辭獲准，行政院隨即指派副主委許悅玲代理，沒想到楊的學弟、專任委員李綱，卻多次在93人的群組嗆許，甚至在會議中毫無根據地當眾指許私德有問題、介入他人婚姻，大鬧運安會。更扯的是，運安會政風室近日還秋後算帳，大動作調閱相關紀錄及約談基層人員，企圖找出楊案的吹哨者，不思檢討有問題的人，卻想檢討指出問題的人，十分離譜！

內部人士X小姐告訴本刊，2月23日，運安會如常舉辦全員週報，由許悅玲主持，她強調自己依相關規定代理主委、綜理會務，專任及兼任委員則負責事故調查等審議，但話還沒說完，就被專任委員李綱打斷，認為他身為委員，有權主導運安會會務，甚至當眾指控許：「私德有問題！介入他人婚姻！」會議因此被迫中斷。

▼運安會專任委員李綱（圖）多次公開指控代理主委許悅玲私德有問題。

【運安會宮鬥炸鍋】前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

▼運安會副主委許悅玲（圖）暫代主委，沒想到一上任就被李綱嗆聲。

【運安會宮鬥炸鍋】前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

X小姐表示：「李綱以下犯上，公然霸凌女性代理主委，行為已經違反《性別工作平等法》及《公務人員保障法》，無法苟同！」她透露，李是楊台大機械系的學弟，運安會成立時，楊舉薦他擔任專任委員。且李公開嗆許悅玲已不是第一次，他曾在公務群組重砲飆罵許，當時就影射許私德有問題。

另名運安會人士Y先生也告訴本刊，楊宏智請辭退出公務群組後，群組從此不平靜，他指出，李綱18日晚間9點，先砲轟運安會對於楊宏智案「刻意裝作雲淡風輕」，隨即上傳多達11頁的文字檔案，內容引用楊對外澄清說法，更以運安會名義加註說明，試圖替楊洗白。

▼運安會是國內調查海陸空重大運輸事故的最高獨立機構，但最近卻烏煙瘴氣。

運安會是國內調查海陸空重大運輸事故的最高獨立機構，但最近卻烏煙瘴氣。（翻攝運安會官網）

對此看似運安會的聲明，代理主委許悅玲留言回覆：「該檔案內容乃同仁自行整理楊前主委對該事件之說明。」Y先生表示，許說法等於直接打臉李綱，研判這就是2人槓上的導火線。

事後，許悅玲在公務群組重申運安會立場，她引用行政院聲明：「楊前主委請辭原因是希望紛擾能夠停止，早日恢復平靜，若相關紛擾仍在運安會餘波盪漾、繼續影響執政團隊及本會運作，不為各方樂見。」

▼李綱、許悅玲在運安會公務群組互槓，讓其他91名同仁為之傻眼。

李綱、許悅玲在運安會公務群組互槓，讓其他91名同仁為之傻眼。（讀者提供）
李綱、許悅玲在運安會公務群組互槓，讓其他九十一名同仁為之傻眼。（讀者提供）

沒想到李綱立刻反嗆許沒資格替楊宏智發聲明，還怒轟她造謠、無中生有，認為她不能擅自做出「本會聲明」，雙方不合的尷尬，其他91名同仁全看在眼裡。

另名Z先生則指出，公務群組近期天天都被這種訊息疲勞轟炸，大家都看到李綱不留情面、用詞強硬地嗆許悅玲；許則以拖待變，在公開場合安撫人心、宣示主權，同仁只能佯裝鎮定，深怕無端受牽連。

此外，運安會還展開秋後算帳，高層調閱畫面、資料，企圖找出向本刊爆料的吹哨者，簡直把所有同仁都當成嫌疑犯！Z先生說，政風室應查楊宏智是否涉及不法，而非抓投訴者，這樣的調查讓同仁壓力沉重、草木皆兵，就怕被貼上投訴者標籤，遭受異樣眼光。Z先生呼籲行政院盡速公布調查報告，並重視李綱以下犯上、霸凌女性代理主委、違背職場倫理等問題，讓運安會重回正軌。

針對會內遭爆有高層內鬥及秋後算帳爭議，運安會代理主委許悅玲透過公關回覆表示，目前運安會會務正常運作，沒有內鬥問題也未調查尋找爆料者，至於李綱委員的個人言行則無法代為回應。

專任委員李綱雖未回覆本刊，卻在內部群組發出聲明，指本刊將「看圖編故事」爆料他，能享有與前主委相等待遇，深感榮幸；另也「提醒」長官，將監視器外流做政治操作是要付出代價的，更重申有關浮報加班費及私德等問題不僅違法，也會是立委關切的問題之一。

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