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這妹子太強！穿比基尼電鋸做木工　網見「胸器」驚呼：好想當木頭

@thebikinicarpenter

Building this piece in a bikini to piss of all the crabby old sexist men on this app lol

♬ original sound - thebikinicarpenter

圖文／鏡週刊

美國有一名妹子非常厲害，在沒有穿護具的情況下，只穿比基尼，就能上場電鋸做木工，架式完全不輸給男性木工。這位妹子「比基尼木匠」（bikini carpenter）也因為這項神乎其技，讓她累積不少死忠粉絲，晉升網紅行列。

這位「比基尼木匠」的最大特色，在於她所上傳的影片，都是只穿比基尼、露出渾圓巨乳的狀態下做木工，只見她拿著粗重的電鋸、電鑽，甚至在烈日下工作。不過她的架式與氣勢，完全不輸男性木工，她也時常在社交平台上嗆「老男人木工」，要他們看看自己的木工技術，絕對是水準之上。

這木工技術不得了。（翻自TikTok）

▲這木工技術不得了。（翻自TikTok）

不少網友直呼「想當木頭」。（翻自TikTok）

▲不少網友直呼「想當木頭」。（翻自TikTok）

「比基尼木匠」因為外貌身材姣好，加上特殊技能，讓她的TikTok影片點閱率，在短短1個月內從1萬人觀賞，增加至8-9萬人點閱，甚至有些影片還超過10萬人，目前她也已吸收39萬名粉絲。網友們也紛紛直呼：「哇~~哇~~」、「做得太棒了！」、「我想當木頭被她電鑽。」、「她真得很美。」不過也有一派網友質疑，「比基尼木匠」可能只是單純擺拍，猜測應是她的男友或朋友做好木工後，再讓她進行拍攝，質疑她根本不是真的木匠。

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