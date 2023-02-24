獨自「環島抗癌」！他霸氣喊「不會被打敗」　背影照感動5萬人

▲一名癌友騎車環島中，堅強表示「癌症不會打敗我」。（翻攝自騎車環島趣臉書）

圖文／鏡週刊

許多人會利用環島來挑戰自己，騎機車就是一個常見的方法，現在更流行背個小板子告知大家環島理由，熱情的台灣人看到也會給予幫助，近日就有網友在花蓮捕捉到一名正在「抗癌環島中」的男子，獨自看海的背影照，激勵了不少人，還有同為癌友的人表示自己也要出發了。

一名網友在臉書社團「騎車環島趣」發文，寫下「看他孤單的抽菸背影，看板的標示，一個人的勇壯騎行」，並定位在花蓮的親不知子天空步道，照片中可以看到，一名男子坐在長椅上看海，身旁有安全帽、腰包及咖啡，背上的瓦愣板寫著「環島中」「抗癌中」「癌症不會打敗我」，簡短的字句相當勵志。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲癌友騎車環島中，背影感動無數網友。（翻攝自騎車環島趣臉書）

抗癌背影累計至今（24日）有近5萬人按讚，「明天我也要出發，同為癌友，一起加油」、「昨天在東港到佳冬騎有遇到加油」、「我也有看到 他來我們加油站上洗手間，很勇敢的人加油加油！」、「希望有機會在高雄遇到，能幫上忙的絕對幫」、「跟我一樣，我也癌4了，我也要環島圓夢」。

而這位抗癌環島男子也看到該篇貼文，透露這是自己環島第4天，當時正在悠閒看海，謝謝大家的加油打氣，至於有網友對他罹癌還抽菸感到不解，「醫生有告訴你菸別抽了嗎？」男子則回應「他只叫我別吃柿子跟糯米」，還附上一個笑臉符號，看起來心情相當不錯。

★鏡週刊關心您：抽菸有害身心健康。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399





更多鏡週刊報導

她上班捕獲野生《玩很大》重機隊 網友驚呼：坤達怎麼比電視上帥

敵不過病魔！妻子去年不幸癌逝 張斯綱曬甜蜜合照：很想妳

她聲稱罹癌長「足球大」腫瘤 詐百萬善款！自拍照露餡終被捕