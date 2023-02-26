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社會 社會焦點 保障人權

刑事特搜／苗栗護校女學生慘死家中　1雙球鞋讓歹徒現形

楊姓酒店少爺闖進女學生房間，先用枕頭悶住對方，接著持刀刺殺。

圖文／鏡週刊

20多年前，苗栗1名護校女學生在家中被歹徒砍殺多刀，送醫不治，警方採集到2枚可疑指紋，查遍全鎮的混混、慣竊卻毫無所獲，擴大訪查後，意外發現死者家隔壁是傳播公司的小姐宿舍，並在宿舍陽台發現1雙男球鞋，最後循線逮到犯案的酒店少爺。原來他酒後企圖侵入宿舍，找1名小姐求歡，結果卻誤闖死者住家被撞見，慌亂之下將女學生殺死，鑄下大錯。

2000年3月間，就讀桃園某護校的少女小玉（化名）放假返回苗栗頭份的老家，5日清晨5點多，天未破曉，睡在透天厝4樓的小玉姊姊聽到3樓有不尋常的騷動，於是下樓敲敲妹妹的房門，妹妹回說：「沒事，妳趕緊去睡吧！」

　

血滴與腳印　跡證追凶

過了半晌，小玉頭、臉滿是鮮血，衝上4樓，掙扎著告訴姐姐：「他想強姦我，他要從爸爸的房間逃走，趕快報警！」警消獲報趕抵現場，將小玉送醫急救，但她到院時已經沒有生命跡象，雖經搶救，仍因傷勢過重，宣告不治。

當年的鑑識課長郭守明（現任苗栗縣警局婦幼隊長）說：「現場血跡斑斑，但沒有打鬥痕跡，財物也沒有損失，加上少女沒有被性侵，不像是侵入住宅強盜殺人案。」為了緝凶，警方清查死者及家屬的背景，確認這家人很單純，未與人結仇，少女也沒有男朋友，專案小組很快排除情殺、財殺與仇殺的可能性。

當年的鑑識課長郭守明（圖）從歹徒留下的足印，判斷他侵入的路線。

詭異的是，現場廚房少了一把水果刀，死者家裡的電話線也被割斷，換句話說，歹徒應該不是預謀犯案，而是進入屋裡才找了一把刀，但臨時起意，怎麼會在犯案前割斷電話線，防止被害人對外聯絡、求救，非常矛盾。

郭守明告訴本刊：「屋內的血跡相當凌亂，但還是有跡可尋，我們設法重建，先剔除死者噴濺的大量血跡，以及救護時沾染的血，並且根據出血量、血跡滴落方向、血滴直徑等跡證，鎖定11個血點，研判是歹徒犯案時不慎自傷的少量血跡，甚至從這11個沿著牆壁的血點，推論歹徒身體左側應該受傷，更從血滴的大小，判斷傷口離地面的高度，認為歹徒的左手受了傷。」

鑑識人員在混亂的現場過濾出11個血點，研判是凶手左手受傷留下。

除了歹徒的血跡，鑑識人員也發現許多腳掌印，透過這些腳掌印的行進方向，斷定歹徒赤腳踩著2樓的採光罩，攀爬到3樓之後，再從主臥房侵入。原來，死者的父親凌晨3點多外出釣魚，窗戶沒關，房間裡沒有人，歹徒才能輕易進入。

楊姓男子被逮時，手上還有刀傷。（翻攝畫面）

　

鄰舍男球鞋　鎖定嫌犯

時任苗栗縣警局頭份分局刑事組長的丁世嚴（現任苗栗縣警局少年隊長）告訴本刊：「我們研判，歹徒若不是熟人，就是附近的幫派混混，很可能是想闖空門行竊，被死者撞見後殺人，但我們遍訪全鎮左手受傷的小混混、慣竊，卻一無所獲。」

此時，警方在現場找到二枚可疑指紋，一枚在小玉房間外的鐵欄杆採集到，是個苗栗在地人，但調查後發現他有不在場證明，而且一個月前曾經到死者家裝鐵窗，留下指紋很合理；另一枚是在小玉書桌底下發現，這個人住在嘉義，巧的是，他左手受傷，本來以為「中了」！結果查出他5年前從嘉義某工廠，將這張書桌運到苗栗家具行，也排除涉案嫌疑。

警方在傳播公司小姐宿舍的陽台角落，發現1雙男性球鞋，成為破案關鍵。（翻攝畫面）

丁世嚴說，案情陷入膠著，警方只好重返現場、擴大查訪，結果意外發現，死者家隔壁，是一間「尊爵傳播公司」旗下小姐的宿舍，該棟透天厝裡住了十幾個年輕女公關，因「芳鄰」們背景複雜，警方決定上門了解狀況。

眼尖的幹員發現，2樓門外有十多雙高跟鞋，不過，陽台角落卻有一雙男人的球鞋，顯得相當突兀。警方問公關小姐那是誰的鞋？她們想了半天後說，可能是「一道彩虹」KTV酒店的少爺楊宗明所留下。小姐們說，案發當天，大夥為該酒店另一名少爺慶生，姐妹們喝醉了，楊男送她們回宿舍，但他的鞋為什麼會放在陽台，小姐們也不曉得。

由於球鞋大小與歹徒腳掌吻合，加上楊男案發後，藉口收帳，開著老闆的車消失數日，警方認為他涉有重嫌，於是策動酒店業者協助誘捕。老闆不動聲色打電話給楊，表示自己急著用車，要他盡快將車開回公司歸還。

當年的刑事組長丁世嚴（圖）回憶此案，記憶猶新。

不過，楊藉口車子送修，無法趕回苗栗，酒店老闆只好告知，車裡有100萬元現金，要他至少先將錢送回公司，否則當他捲款潛逃，這事沒完沒了。

楊男擔心遭有黑道背景的老闆追殺，只好乖乖攜帶鉅款搭客運回苗栗，警方則順利在高速公路交流道將他攔下、逮捕。落網後，楊坦承殺人，警方也在命案現場附近的草叢裡找到凶刀，並在頭份鎮某個垃圾子車中，搜出他犯案時穿的血衣，全案宣告偵破。

楊宗明供稱，案發當天他藉酒意「盧」小姐們，要求借宿一晚，目的其實是想跟花名「敏敏」的小姐求歡，但被拒絕，關在門外，於是他計畫侵入宿舍，找機會「夜襲」。

死者的父親外出忘了關窗，凶手從主臥室侵入，最後釀成命案。（東森新聞提供）

　

入錯屋心虛　慌亂殺女

這整排的透天厝一樓是車庫，有樓梯直上2樓，他在宿舍2樓陽台脫下鞋，醉茫茫地攀爬到3樓，卻因死者父親忘了關窗，順勢侵入，這才發現入錯屋，楊男怕被屋主當成賊，打算先下手為強，先在整棟屋裡逛一圈，到廚房拿了把水果刀，然後割斷電話線。

楊姓凶手帶著警方在1台垃圾子車內，找到犯案時穿的血衣。（東森新聞提供）

沒想到，當他要原路撤退時，卻遇到少女，他追進房裡，壓制對方，並拿枕頭悶住少女，此時少女的姊姊敲門，他用刀抵著少女，少女一來受脅迫，二來怕姊姊也遭毒手，才說自己「沒事」，不料，最後還是被楊男殘忍殺害。

郭守明說，從命案現場楊男的足跡折返判斷，他一開始是想從原來的攀爬路線撤退，但是那個窗口易進難出，慌亂中他改從大門逃離，也顧不得找回鞋子，這才留下線索，讓一度坐困愁城的警方，得以循線緝凶，替死者討回公道。

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