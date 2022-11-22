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男子攀玉山高山症發作體力不支　警消緊急救援...助平安下山

▲▼ 男子上玉山 半路腳無力 竹崎警消救援出關急送醫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 男子上玉山 半路腳無力 竹崎警消救援出關急送醫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所21日晚間接獲119通報，指稱玉山登山步道5.6公里處，一名山友高山症發作體力不支身體不適，阿里山派出所員警、阿里山消防分隊、林務局林管處、保七總隊等單位立即派員前往救援。

▲▼ 男子上玉山 半路腳無力 竹崎警消救援出關急送醫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王姓男子跟著隊友攻頂玉山主峰，因高山症發作體力不支，跟不上隊友腳步嚴重脫隊，於晚間19時許在玉山登山步道5.6公里處身體失溫，打119電話求救。

消防隊接獲通報，指一男子(約50歲)於玉山登山步道5.6公里處需要協助，於是結合竹崎分局阿里山派出所警方、林務局林管處、保七總隊等單位組成搜救隊伍前往救援，因玉山步道屬高海拔地區，因夜間氣溫接近0度，若不即時下撤，恐有生命危險。

搜救隊伍上山推進玉山登山步道5.5公里(白木林)處接觸到患者王姓男子，初步檢查患者身體虛弱有高山症症狀，搜救隊伍隨即將患者救援下山，於3時50分許將傷者帶出登山口，隨即由救護車載至阿里山香林衛生室由醫生診治，再下山至嘉義市聖馬爾定醫院轉診。

▲▼ 男子上玉山 半路腳無力 竹崎警消救援出關急送醫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

竹崎分局表示，玉山登山步道距離較遠，且屬海拔2、3千公尺的地區，入夜後氣溫下降相當快速，若有任何意外，會有較高的危險，建議登山遊客應隨時注意安全，身體若有不適，切勿勉強登山，以避免發生危險。

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關鍵字：

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