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社會 社會焦點 保障人權

攀登能高縱走！男高山症發作「苦撐1天」亡　睡袋裹屍待吊掛

▲能高安東軍縱走的草原美景，被山友稱為台灣「最接近天堂」的地方。（圖／南投林區管理處提供）

▲一男參與能高安東軍縱走，不幸因高山症殞命。（圖／資料照／南投林區管理處提供）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

一行8人登山隊10月29日攀登能高安東軍，但其中一名隊員不幸出現高山症症狀，隊友緊急向消防單位求援；因山區天氣不佳、直升機無法執行救援，仁愛消防分隊組成救難隊挺進，不過在苦撐一天後，卻傳出該名隊員心跳已經停止，今確認死亡，遺體暫時先以睡袋包裹，等待吊掛下山。

南投縣消防局指出，29日早上近8時接獲該登山隊報案，指其現正攀登能高安東軍縱走，一名56歲男性隊員出現呼吸困難等高山症症狀，眾人停留在三叉路營地，請求救援；消防局同時申請空勤總隊直升機協助吊掛作業，同時由仁愛消防分隊會同林務局、義消組成5人救援隊前往現場。

但由於山區天候不佳、雲層過厚，直升機遲遲無法執行救援任務，只能靠地面部隊先行徒步挺進，但估計要花2天的時間才能抵達。

據同行山友回報，該名男子狀況相當不好，已經失去呼吸心跳，在苦苦支撐一天後仍難等到救援，今確認已經死亡，遺體暫時以睡袋包裹，等待天候好轉後，再由直升機吊掛下山。

南投消防局第二大隊表示，因山區天候持續不佳，估計今天整天空勤直升機仍無法出動吊掛遺體；另地面搜救部隊在10月30日深夜抵達現場，並在31日下午將其他7名山友陸續平安護送下山。

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