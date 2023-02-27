　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐時：白俄總統訪中　中國騎牆姿態更受關注

▲▼ 白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

白俄羅斯總統盧卡申科28日將到中國進行國是訪問。紐約時報指出，盧卡申科是俄羅斯總統普丁的親密夥伴，他這次訪中會令中國在俄烏戰爭的騎牆立場，受到國際更多關注及壓力。

報導指出，盧卡申科（Alexander Lukashenko）是克里姆林宮的堅定盟友，一年前盧卡申科讓白俄成為俄軍全面入侵烏克蘭前的集結地。而中國將以高規格接待盧卡申科，可能會令中國在俄侵烏戰爭的騎牆姿態，受到國際社會更多關注及壓力。

盧卡申科辦公室此前表示，他對中國的訪問將是一個「應對現代國際環境嚴峻挑戰」的機會。

報導指出，與白俄羅斯建立更緊密的關係，可能讓中國有象徵性及實際的得益。

明斯克國際關係對話委員會主任普賴赫爾曼（Yauheni Preiherman）表示，由於白俄羅斯與俄羅斯和俄烏戰場非常接近，盧卡申科能掌握戰局的獨有情報，相信中國領導人對此特別感興趣。

雖然近幾個月來，中國在穩定與美國和其他西方國家的關係上取得的進展有限，但北京仍向多個威權夥伴示好，包括盧卡申科，表明中國領導人習近平還遠沒到要疏遠老朋友的程度。

普賴赫爾曼又指出，明斯克長久以來都將中國視為重要的外交政策和經濟夥伴，因此在深化對中國關係方面投入大量時間與政治努力。而在當前西方對白俄羅斯實施前所未有的制裁下，中國對明斯克就更加重要。

普賴赫爾曼表示，盧卡申科此行主要有想達成更多商業和投資協議。軍工領域的合作肯定是一部分，尤其是兩國已在該領域曾合作。

報導指出，白俄羅斯在過去一年一直小心地走鋼絲，一方面為莫斯科軍隊提供安全避難所、訓練場和發射台，同時又堅定地拒絕讓自己的軍隊參與戰爭。

根據中國外交部發布，中國外交部長秦剛24日與白俄羅斯外長阿列尼克（Sergei Aleinik）通電話時表示，中方希望加深兩國關係，並就俄羅斯在烏克蘭長達一年的戰爭達成共識。

秦剛並指出，盧卡申科和習近平在去年會晤時宣布，將兩國關係提升至「全天候全面戰略夥伴關係」。

白俄羅斯因支持俄羅斯受到了西方的擴大制裁，秦剛表示，中方反對外部勢力干涉白俄羅斯內政和實施非法單邊制裁。

ET快訊
快訊／威力彩連12槓　下期上看10億
林襄被男師傅「解開內衣」！　撩人姿勢E奶全炸出
張進德雙安開轟2打點　富邦美技連發3比1勝古巴
蔡天鳳頭顱「放青紅蘿蔔」煮人肉湯　高大成推測原因曝光
桃園關公像焚毀爆災難！命理師再預言國內「2023年7厄運」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：白俄總統訪中　中國騎牆姿態更受關注

AIT證實主持台美日韓「晶片聯盟」視訊會議　建立早期預警機制

環保少女抗議「風力電場」　指控挪威犧牲原住民人權

醫師假冒總統侄兒求職！履歷附「總統推薦信」　狂打電話逼錄取

兒童性侵犯在獄中遭殺！兇手竟是「同寢室友」　曾連續殺害7人

BBC直擊！烏軍攻擊直升機出任務　「想活著回來，最好低飛」

巴西婦哭稱綁匪擄走「兒子」勒索5900元　網一看傻了：是布娃娃？

日相：擬採購「美製戰斧飛彈」　最多400枚

18歲才識字！　他逆襲成為「劍橋史上最年輕」非裔教授

快訊／土耳其規模5.2地震　震源深度僅5公里

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

吃飯搶請客使用「障眼法」 下秒回收友人千鈔零損失

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

紐時：白俄總統訪中　中國騎牆姿態更受關注

AIT證實主持台美日韓「晶片聯盟」視訊會議　建立早期預警機制

環保少女抗議「風力電場」　指控挪威犧牲原住民人權

醫師假冒總統侄兒求職！履歷附「總統推薦信」　狂打電話逼錄取

兒童性侵犯在獄中遭殺！兇手竟是「同寢室友」　曾連續殺害7人

BBC直擊！烏軍攻擊直升機出任務　「想活著回來，最好低飛」

巴西婦哭稱綁匪擄走「兒子」勒索5900元　網一看傻了：是布娃娃？

日相：擬採購「美製戰斧飛彈」　最多400枚

18歲才識字！　他逆襲成為「劍橋史上最年輕」非裔教授

快訊／土耳其規模5.2地震　震源深度僅5公里

快訊／威力彩連12槓「下期上看10億」　貳獎2注中獎各得574萬

出席228活動意外見「盧秀燕2貼心舉動」！陳水扁讚：成功並非偶然

彰化大帥哥過世！親友暖祝「人生畢業快樂」　萬人感動：真的有愛

直播／Jisoo穿小短裙飛巴黎、Apo風衣上身帥炸　收假前一起看DIOR大秀

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　改行「翻身成老闆」近況曝光！

紐時：白俄總統訪中　中國騎牆姿態更受關注

ALL IN 5成軍1年多「驚爆分居」　5人離開宿舍各自住...原因曝光

柯基掉落山谷！女主人縱身「跳下6米陡坡」搶救…人犬下場曝光

沒吃宵夜睡不著？醫曝「小心1疾病」越晚會越餓　甜食千萬別碰

23歲韓安冉要結第4次婚了！小男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

國際熱門新聞

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

阿公嗨贏3P極樂大獎　開戰前竟噎死

泰毒梟整形成韓國歐巴　警通緝3個月找不到

天橋上演活春宮！男女觀音坐蓮大玩激情3P

白俄總統訪中前　106億偵察機被炸毀

機長錯過機場宵禁！335乘客飛7小時又回到原機場

高官兒子痛毆17歲男　恐怖影片瘋傳

女友床邊堆滿隱眼山丘　崩潰喊：到處都是

男大生買春開啪　竟氣到勒殺對方

拍到馬雅精靈？墨西哥總統嗨翻PO照

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

義大利海域「船隻解體」！至少58乘客罹難

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

氧氣罩落下！175人客機高空急速下降

更多熱門

相關新聞

直擊烏軍出任務「想活著回來，最好低飛」

直擊烏軍出任務「想活著回來，最好低飛」

俄烏戰火持續一年，BBC在烏克蘭東部前線直擊34歲烏軍直升機飛行員羅曼（Roman）出任務。羅曼說，想要活著回來，最好低飛，但「飛太低會被機槍擊落，飛太高會被敵軍防空系統發現」，幾乎沒有犯錯餘地。

陸企疑提供「衛星圖像」助俄遭美制裁 陸外交部：典型長臂管轄

陸企疑提供「衛星圖像」助俄遭美制裁 陸外交部：典型長臂管轄

白俄總統訪中前　106億偵察機被炸毀

白俄總統訪中前　106億偵察機被炸毀

美CIA局長：中國考慮向俄提供致命武器

美CIA局長：中國考慮向俄提供致命武器

頓巴斯抗俄指揮官　突遭澤倫斯基開除

頓巴斯抗俄指揮官　突遭澤倫斯基開除

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

福特「新國民7人座休旅」現身

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

Apple「謝謝醫院主動聯繫道歉」又惹議

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」！1條件被酸爆

北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

姓名這7字中1字吃Buffet午茶享8折

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

母淚訴「蔡天鳳託夢告知所在地」！

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面