陸企疑提供「衛星圖像」助俄遭美制裁　陸外交部：典型長臂管轄

▲長沙天儀空間科技研究院有限公司是大陸首家運營SAR遙感衛星的商業公司。（圖／翻攝長沙天儀官網）

記者魏有德／綜合報導

美國拜登政府近日將5間陸企列入制裁清單，其中，長沙天儀空間科技研究院有限公司遭指提供「衛星圖像」幫助俄羅斯「瓦格納」傭兵集團而被列入制裁清單內。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，「美方的行徑沒有任何國際法依據，也沒有安理會授權，是典型的非法單邊制裁和長臂管轄，嚴重損害中方利益。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納成員。（圖／路透）

據了解，美國商務部下轄的工業與安全局（BIS）24日公布最新決策，將86個位於俄羅斯、加拿大、法國等國的實體納入制裁清單，其中包含5家陸企。

被點名制裁的長沙天儀空間科技研究院有限公司是大陸首家運營SAR遙感衛星的商業公司，對於被列入制裁清單，天儀公司回應稱，天儀及子公司與俄羅斯Terra Tech公司及Wagner集團不存在業務往來，天儀的產品及服務皆用於民事和商事用途，不涉及任何軍事用途，「正在與各方積極溝通，盡力確保得到公開、公平和公正的對待，通過合法手段維護自身的合法權益。」

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧也在大陸外交部例行記者會上聲援天儀公司，她表示，中國在烏克蘭問題上堅持客觀、公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決，「美國卻不斷拱火、遞刀，迄今已向烏克蘭提供超過320億美元的軍事援助，其中包括大量的先進武器裝備。」

毛寧指出，就在幾天前，美方又宣佈將向烏克蘭提供新一輪價值20億美元的軍援，美方一邊變本加厲，向衝突一方輸送武器，導致戰事綿延不絕，和平遙遙無期，一邊卻頻頻散布中國向俄羅斯提供武器的虛假信息，借機無端制裁中國企業，這是赤裸裸的霸凌行徑和雙重標準。

毛寧強調，在烏克蘭危機全面升級一週年之際，中國發表了關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，而美國卻出台了針對中國及其他國家企業的制裁，「誰在勸和促談，推動局勢降溫，誰在拱火澆油，唯恐天下不亂，一目瞭然。」