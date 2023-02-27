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大陸 大陸焦點 特派現場

陸企疑提供「衛星圖像」助俄遭美制裁　陸外交部：典型長臂管轄

▲長沙天儀空間科技研究院有限公司是大陸首家運營SAR遙感衛星的商業公司。（圖／翻攝長沙天儀官網）

▲長沙天儀空間科技研究院有限公司是大陸首家運營SAR遙感衛星的商業公司。（圖／翻攝長沙天儀官網）

記者魏有德／綜合報導

美國拜登政府近日將5間陸企列入制裁清單，其中，長沙天儀空間科技研究院有限公司遭指提供「衛星圖像」幫助俄羅斯「瓦格納」傭兵集團而被列入制裁清單內。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，「美方的行徑沒有任何國際法依據，也沒有安理會授權，是典型的非法單邊制裁和長臂管轄，嚴重損害中方利益。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

▲▼ 俄羅斯傭兵組織瓦格納成員在戰略重鎮巴赫姆特附近村落克拉斯納霍拉（Krasna Hora）入口標誌處合影。。（圖／路透）

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納成員。（圖／路透）

據了解，美國商務部下轄的工業與安全局（BIS）24日公布最新決策，將86個位於俄羅斯、加拿大、法國等國的實體納入制裁清單，其中包含5家陸企。

被點名制裁的長沙天儀空間科技研究院有限公司是大陸首家運營SAR遙感衛星的商業公司，對於被列入制裁清單，天儀公司回應稱，天儀及子公司與俄羅斯Terra Tech公司及Wagner集團不存在業務往來，天儀的產品及服務皆用於民事和商事用途，不涉及任何軍事用途，「正在與各方積極溝通，盡力確保得到公開、公平和公正的對待，通過合法手段維護自身的合法權益。」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧也在大陸外交部例行記者會上聲援天儀公司，她表示，中國在烏克蘭問題上堅持客觀、公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決，「美國卻不斷拱火、遞刀，迄今已向烏克蘭提供超過320億美元的軍事援助，其中包括大量的先進武器裝備。」

毛寧指出，就在幾天前，美方又宣佈將向烏克蘭提供新一輪價值20億美元的軍援，美方一邊變本加厲，向衝突一方輸送武器，導致戰事綿延不絕，和平遙遙無期，一邊卻頻頻散布中國向俄羅斯提供武器的虛假信息，借機無端制裁中國企業，這是赤裸裸的霸凌行徑和雙重標準。

毛寧強調，在烏克蘭危機全面升級一週年之際，中國發表了關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，而美國卻出台了針對中國及其他國家企業的制裁，「誰在勸和促談，推動局勢降溫，誰在拱火澆油，唯恐天下不亂，一目瞭然。」

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