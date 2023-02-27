白俄羅斯總統訪中國前夕　空軍基地106億俄A-50偵察機被炸毀

▲圖為俄羅斯A-50偵察機。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者詹雅婷／綜合報導

白俄羅斯總統盧卡申科預計28日起對中國進行國是訪問，但就在啟程前，首都明斯克附近一處空軍基地26日先傳出爆炸聲響。反對派表示，游擊隊在馬丘里奇（Machulishchy）機場發動一次奇襲，摧毀一架價值3.3億歐元的俄羅斯A-50偵察機。

綜合法新社、基輔獨立報報導，依據監測俄羅斯軍事裝備武器動向組織「白俄羅斯哈吉」（Belarusian Hajun）消息，白俄羅斯當地居民在26日上午8時30分至9時左右，有聽到爆炸聲。

反政府組織白俄羅斯安全部隊協會（BYPOL）宣稱發動奇襲，依據該組織領導人阿札洛夫（Aliaksandr Azarov）的說法，此次行動由白俄羅斯游擊隊使用2架無人機執行，是勝利計畫的一部分，任務人員已安全撤離。

「這是2022年初以來最成功的一次奇襲」，白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭的高級顧問維亞寇卡（Franak Viacorka）表示，遇襲的俄羅斯飛機價值3.3億歐元（約新台幣106億元）。

季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）則說，「我為所有持續抵抗俄羅斯混和式佔領白俄羅斯、為烏克蘭自由奮戰的白俄羅斯人感到驕傲」。現階段無法獨立核實上述攻擊行動，俄羅斯軍方尚未發表任何聲明。