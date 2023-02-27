BBC直擊！烏軍攻擊直升機出任務　「想活著回來，最好低飛」

▲圖為俄羅斯軍用直升機米-8。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰火持續一年，BBC在烏克蘭東部前線直擊34歲烏軍直升機飛行員羅曼（Roman）出任務。羅曼說，想要活著回來，最好低飛，但「飛太低會被機槍擊落，飛太高會被敵軍防空系統發現」，幾乎沒有犯錯餘地。

羅曼已為烏克蘭執行無數次戰鬥任務，因英勇被授予勳章，BBC團隊獲准進入一處不能公開的跑道，並在羅曼的駕駛艙裝設攝影機，記錄這一次在烏東前線出任務的過程。羅曼與戰友們的直升機起飛，下方就是戰壕與廢棄村莊，飛越結冰湖面，30分鐘後返回，總計發射80枚飛彈。

「越接近目標，我們飛越低」，羅曼指出，飛行高度大約距離地面1至2公尺，這不只是要擊中目標，還要能夠安全返回，為了下一次任務，要把機組人員、直升機都安全飛回來。但在過去這一年，他的一些戰友沒能返回。

羅曼是烏克蘭「捍衛戰士」，以執行艱難任務打響名號，駕駛著老舊蘇聯Mi-8直升機。這架直升機機齡跟他差不多大，沒有重型裝甲，也沒有裝設針對飛彈來襲的現代預警系統，每一次任務都有可能是最後一次飛行。

「這當然有風險，我只是不去想這些而已，如果真的發生了，那不是我的問題，那是我親人的問題」，羅曼這些話聽起來像是在開玩笑，但他戴著頭套，看不到表情。

羅曼沒有去想那些被攻擊的俄軍，「我們只是在保衛國家，我們不是侵略者，是受害者，為了贏得這場戰爭，我們應該殺死俄羅斯士兵，我們準備把他們全部殺光」。直升機一降落，維修人員聚集為飛機加油、填裝彈藥，為下一次戰鬥任務做好準備。沒過幾分鐘，羅曼再次駕駛直升機起飛。

羅曼說，烏克蘭不可能靠著蘇聯這種裝備贏得戰爭。所屬單位發言人說明，烏軍需要配備導航設備、高精度武器彈藥的新型直升機，我們什麼都需要」。