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林明溱無法處理垃圾扯林佳龍　卓冠廷舉數據打臉

▲▼2022九合一大選開票，民進黨林佳龍敗選。（圖／記者周宸亘攝）

▲林佳龍意外成為南投縣垃圾問題討論焦點。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第二選區立委補選國民黨候選人林明溱，指稱南投之所以會囤積這麼多垃圾，是由於林佳龍在當台中市長時不願協助處理所造成的。對此，昔日於中市府任職的新北市議員卓冠廷27日反嗆，林佳龍4年任內幫南投處理了5.7萬噸的垃圾，但國民黨籍的台中市長盧秀燕至今只處理3千噸；屏東縣前縣長潘孟安輔選時也說，「林佳龍有夠衰小，還怪給林佳龍」。

卓冠廷今天透過臉書指出，林明溱當了6年的南投縣立委（2008年至2014年）、8年的南投縣長（2014年至2022年），林佳龍則當了4年的台中市長（2014年至2018年），但林明溱在南投服務了14年處理不了垃圾問題，竟然要怪隔壁只當4年市長的林佳龍。

卓冠廷表示，事實上，林佳龍在台中市長4年任內，幫南投處理了5萬7000噸的垃圾，但自從盧秀燕擔任台中市長以來，只協助南投處理3000噸垃圾，而且從2020年開始就完全停止，這才造成南投近年來的垃圾危機。

今天前往南投輔選的屏東縣前縣長潘孟安也說，林明溱擔任6年立委、8年縣長，卻沒辦法處理垃圾，「林佳龍有夠衰小，還怪給林佳龍」。他說，林明溱跟台中市長盧秀燕站台掃街，處理垃圾有這麼困難嗎？沒能力處理，還怪林佳龍，有道理嗎？

此外，民進黨副秘書長黃建嘉回應，林明溱這次明著在罵林佳龍，其實暗地裡在酸盧秀燕，因為盧秀燕已經做了兩任市長，卻沒有幫施政無能的林明溱趕緊處理垃圾問題，才讓林明溱不開心。

黃建嘉表示，林明溱之前嗆侯友宜，「不合作就退黨，不要在那邊矯情」，現在又暗酸盧秀燕幫忙處理垃圾不夠力，卻還要侯、盧為他站台，顯示林明溱就是這種「人前好朋友，人後下毒手」的現實個性，也難怪會林明溱在國民黨內會如此仇恨值爆表。

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