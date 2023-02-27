曝「父母結緣228」顛沛愛情傳奇　李貴敏：盼後代都是平安小團圓

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法委員李貴敏明（28）日將出席台北市228協會協辦的228事件76周年追思活動。不過事實上，外界鮮少知道，李貴敏的家庭與228事件其實有段特殊因緣；李貴敏的父親因不會台語躲藏到巷子裡被母親發現，後來在教會庇蔭下「裝啞巴」，兩人就這樣認識了，產生了一段顛沛流離下的愛情傳奇。

外界通常只知道李貴敏是警眷子弟，父親李鳳洲從警界退休，母親黃鶴美一生在馬偕醫院藥局服務。卻鮮少知道她的家族成員都是基督徒，隸屬長老教會或地方教會；尤其李貴敏母親家族跟長老教會關係深厚，舅舅和表哥都是頗有名望的牧師。

當年，李貴敏的父親李鳳洲只是東北流亡學生，因為國共內戰爆發，跟隨老師逃難來台。到了台灣，連認識的人都沒有，也沒有工作，身無分文，只能打些零工度日。為躲避街頭騷亂與追打，完全不會台語的李鳳洲在巷子裡躲藏，被李貴敏母親黃鶴美遇見情急之下，黃鶴美一把將李鳳洲拉進教會藏起來，兩人就這麼認識了。

宛如電影和小說情節，李鳳洲在教會獲得庇蔭，黃鶴美的哥哥讓李鳳洲在教會幫忙，對外稱李鳳洲是啞巴，掩飾他不會台語的問題。黃鶴美是來自大家族並在馬偕醫院當藥劑生的大小姐，就這樣愛上了李鳳洲這樣的窮學生，不顧長輩反對也無視其他醫師的追求，嫁定了李鳳洲。

回想小時候，李貴敏說．「外婆心疼媽媽，總抱怨她沒眼光，說她嫁了個窮光蛋，連父親在婚禮穿的西裝，還是跟舅舅借的。父親身材瘦高，舅舅比父親矮了一大截，但父親就這麼穿著袖子過短的西裝外套和『七分褲』，完成了終身大事。」

窮學生走過了千山萬水，卻在台灣建立家庭，展開了全新的人生。兩人結婚後，李貴敏說，父親考進警界服務，是從一線一的最資淺員警做起，因為實在很菜，剛開始除了全台四處奔波，也曾被調到偏鄉山區服務。基層員警薪水微薄，所以家裡是靠母親在馬偕醫院的薪水持家，從有印象開始，母親就是家庭與工作兩頭燒，卻一直任勞任怨，毫無怨言，就是因為對父親深深的愛。

李貴敏回憶，從有記憶以來，不曾看過父母吵架，兩人一生相知、相互尊重。多年前，李貴敏帶著已退休的父母去日本旅遊，英語流利的她，偏偏「五十音不全」，連日語點餐都有如雞同鴨講。此時爸媽趕緊上場救援，她才發現，原來，在東北長大的父親也能說流利日語，但因為尊重爸爸對日本的戰爭情結、國仇家恨，打小受日式教育的李媽媽在家不曾說日語。父親則受母親與宗教影響，放下心中的家國之恨，成為虔誠基督徒。

李貴敏說，228事件是如此不幸，讓許多人蒙受苦難，後人當然要謹記教訓。她父母因228相遇、相愛的傳奇，也是大時代最好的見證，讓她感受到228不只是悲情，更有許多人性光輝、溫暖與相互扶持。

當顛沛流離、死生契闊不是小說故事情節，而是在自己與家人身上發生時，更讓她覺得和平是如此的重要，「避戰與營造和平環境絕對是我們這一代共同的責任」。李貴敏說，「戰亂是所有人的悲劇，只希望我們後代的愛情是平平安安的小團圓，不要再受到戰火的考驗了。」