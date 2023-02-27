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希望綠營再輸一次！　王鴻薇提南投補選3分析：贏就不在乎人民苦

▲▼王鴻薇到南投和林明溱拜票掃街。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲王鴻薇到南投和林明溱拜票掃街。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

南投縣立委補選將在3月4日登場，國民黨立委王鴻薇今（27）日替同黨候選人林明溱拜票掃街，她也分享針對南投補選的三點看法，喊話「我希望民進黨再輸一次，否則只要他們不缺選票，就不會在乎缺蛋、缺藥、缺水、缺電的人民之苦。」

王鴻薇今日到南投加入林明溱掃街拜票的行列，她也表示補選和南投補選有所差別，她認為，南投補選一戰指標意義更強，南投補選是黨主席賴清德上任後傾全黨之力，複製打顏寬恒經驗，只求一勝，為自己晉身總統候選人舖上紅地毯。

王鴻薇也分析自己針對南投補選的三點看法，第一，她指出，民進黨若拿下南投，等同賴清德結束9合一以來的敗選記錄，3月底登記參選總統，必然睥睨全黨，誰敢爭鋒；第二，她認為，民進黨若拿下南投，前行政院發言人陳宗彥醜聞一掃陰霾，傷不了賴清德也傷不了民進黨；第三，她提到，民進黨若拿下南投，缺蛋缺成這樣都可以勝選，缺蛋算什麼？缺藥更算什麼？

王鴻薇表示，本來民進黨根本不缺一席投票部隊，但是在她和南投的補選裡，民進黨全黨卯足全力，賴清德賣力輔選，都是自己的政治考量。但她提到，問題是，民進黨候選人蔡培慧當選後，會配合南投縣長許淑華嗎？還是配合民進黨來整許淑華？會遵從南投的民意嗎？還是以黨意馬首是瞻？因此，她喊話，「我希望民進黨再輸一次，否則只要他們不缺選票，就不會在乎缺蛋、缺藥、缺水、缺電的人民之苦。」

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