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86歲阿公嗨贏「3P極樂大獎」　滾床前竟噎死！孫子忍淚代上陣

▲▼美國內華達州合法妓院。（圖／翻攝月光小兔山莊）

▲強尼獲得大獎，能夠與2名應召女郎免費度過一晚。（圖／翻攝月光小兔山莊）

記者吳美依／綜合外電報導

美國86歲老翁強尼（Johnny Orris）比賽獲勝，大獎就是在妓院與2名女郎免費共度一晚。他非常期待親自領獎，行房前還開心地在牛排館享用上等肋眼，未料才吃2口就被噎死，只好讓孫子艾德（Ed）代為享用優惠。

《太陽報》、《今日美國》等外媒報導，艾德替祖父報名廣播節目「霍華史登秀」（Howard Stern Radio Show）舉辦的比賽「跟我爺爺滾床單」，未料真的贏得大獎。但由於內華達州是美國目前唯一所有形式性產業皆合法的州，因此強尼必須從伊利諾州遠赴當地「領獎」。

儘管如此，強尼依然非常興奮。自從妻子11年前去世後，他就再也沒有做愛過，因此也非常感謝妓院「月光小兔山莊」（Moonlite Bunny Ranch），「這是我人生最棒的一天。它為我的生活帶回活力。」

埃爾多拉多郡（El Dorado County）警方證實，強尼在飯店內附牛排館用餐時噎到，儘管接受多次哈姆立克法，送醫後仍宣告不治。他們指出，死者生前身體已經很虛弱，下巴肌肉也非常鬆弛，很難好好咀嚼牛排。

▲▼美國內華達州合法妓院。（圖／翻攝月光小兔山莊）

▲▼美國內華達州合法妓院。（圖／翻攝月光小兔山莊）

▲內華達州是全美唯一所有形式性產業皆合法的州。圖為月光小兔山莊的女郎們。（圖／翻攝月光小兔山莊）

本事件發生於2013年，但最近再度引發話題。妓院老闆霍夫（Dennis Hof）直言，「這是月光小兔山莊史上最悲傷的一天。」他表示，強尼在獲獎一周後就親自造訪，並且選中了卡蕾莎（Caressa Kisses）和凡納蒂（Vanity），更與前者使用電子郵件通信逾一個月，計畫完事後給對方1萬美元小費。

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