墨西哥街頭一片黑！上萬群鳥霸占道路屋頂　網嚇瘋：是大難前兆

▲墨西哥街頭突然被黑壓壓的鳥群覆蓋,引發人們對世界末日的擔憂。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

墨西哥街頭近日出現了一幅彷若希區考克電影《鳥》(The Birds)的景象,成千上萬隻的黑鳥不知何故,突然停在道路與民宅上,引發人們擔憂,認為這可能是災難即將降臨的先兆,也擔憂「世界末日」恐將到來。

據《每日星報》報導,墨西哥街頭日前突然出現黑壓壓的大片鳥群,吸引了不少民眾注意,紛紛將這幅奇景拍下放上網分享。從現場畫面可見,當地有成群的鳥正在低空盤旋飛舞,而更多的鳥則落在了路面、樹梢、屋頂、陽台和車輛上,場面非常壯觀,而且現場也留下了不少白色鳥糞。

In #Mexico, birds have started to congregate in the streets.



The main theory behind this is that the birds sense an environmental crisis is coming. pic.twitter.com/XiGXuPMYOi