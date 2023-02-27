難忘辜寬敏生前一段話　陳致中：台灣的事交給大家繼續努力

記者皮心瑀／台北報導

被稱為「台獨教父」的總統府資政辜寬敏27日上午病逝，享耆壽97歲。民進黨高雄市議員陳致中回憶，2010年首次參選議員之前，他去拜訪辜寬敏，辜寬敏握著他的手說，「有一個很有名、很厲害的爸爸是很大的壓力，我的心情跟你一樣，但你沒有選擇，你只能比別人更努力，不怕困難，勇往直前」，這段話一直記在他心上，「斯人雖已歿，千載有餘情，祈願辜老安息，台灣的事就交給大家繼續努力」。

▲民進黨高雄市議員陳致中與父親前總統陳水扁拜訪統府資政辜寬敏（圖由左至右）。（資料照／陳致中辦公室提供）

據了解，辜寬敏被診斷肺腺癌已有一段時間，總統蔡英文也曾探望過他，如今辭世，他生前創立的台灣制憲基金會表示，其悼念場域將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思。

陳致中說，辜寬敏在97歲的人生旅途上，展現對台灣的抱負熱愛、對獨立志業的打拚、對制定新憲法及國家正常化的推動堅持，無不令人民欽佩感動。2008年馬政府上台，辜寬敏為了凝聚台灣本土的力量，以80幾歲高齡成立「搶救台灣行動聯盟」，透過「三一九鄉鎮公民行動巡迴演講」兩年間舉辦了兩百場基層演講，而到了2010年1月，辜寬敏成立新台灣國策智庫，將前總統陳水扁8年執政所培養出來的政務官和人才聚集起來，並在2016年捐贈給財團法人凱達格蘭基金會繼續經營。

陳致中指出，2010年首次參選議員之前，他去拜訪辜寬敏，辜寬敏握著他的手語重心長地說，「有一個很有名、很厲害的爸爸是很大的壓力，我的心情跟你一樣，但你沒有選擇，你只能比別人更努力，不怕困難，勇往直前」，而今斯人雖已歿，千載有餘情，「祈願辜老安息，台灣的事就交給大家繼續努力」。