屏東消防員公墓救火遭輾壓亡　同事悲痛：清明節成消防員崩潰日

▲台中公墓昨天起火，清水分隊提醒掃墓不要燒雜草。（圖／翻攝自Facebook／臺中消防-清水分隊）

記者劉人豪／台中報導

屏東消防局昨(26日)出動前往水泉十八公墓附近救火，不過38歲蕭姓隊員不慎被未停穩的水箱車輾壓，導致手腳骨折血胸，送醫搶救不治，讓同事相當不捨。對此，台中消防清水分隊提醒，清明掃墓不要燒雜草餘燼要熄滅，「莫讓清明節成為消防員崩潰日」。

▲昨天屏東公墓起火，恆春分隊及墾丁分隊前往搶救，因恆春落山風大，火勢延燒數處。（圖／記者陳崑福翻攝）

這起事故發生在26日11時許，屏東消防局接獲報案後前往搶救，蕭員前往另一處火點抵達停車並拉起手剎車後，與主管下車查看火勢並準備置放輪檔，瞬時小型水箱車向前滑動，蕭員在車輛右前方，來不及反應即被車輛壓在右前輪下方，送醫搶救不治。蕭員今年1月才剛轉調大隊任職安檢人員，不久前才剛新婚，發生事故後讓許多同事相當不捨。

▲屏東消防員被轉到枋寮醫院搶救，仍宣告不治。（圖／民眾提供）

台中消防清水分隊昨(26日)在臉書發文提醒，清明掃墓不要燒雜草餘燼要熄滅，公墓火警疲於奔命不好受，但消防員真正怕的是，當把所有救災能量都投注在山上時，萬一市區的工廠、住宅有狀況發生，可是會延誤救災時機的。

「莫讓清明節成為消防員崩潰日」，清水分隊強調，人離開時多看一眼，火記得滅掉，「#致敬還在山上拼命的學長」、「掃墓慎終追遠不讓祖先灰頭土臉」、「當初選擇的是土葬怎麼變成每年都在火葬」。