台中深夜大火延燒12戶！寵物店員求救　消防員火場救出2隻倉鼠

▲台中中區成功路一間機車行不明原因起火，火勢延燒12戶。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、鄒鎮宇／台中報導

台中中區成功路一間機車行2樓26日晚間9時48分發生火警，火勢不斷延燒，至27日凌晨0時30分時已延燒到12戶，經消防員搶救後，於凌晨1時許控制火勢，所幸現場無人傷亡。其中，消防員接獲現場一名經營寵物店的徐小姐的請求，從火場救出店內的2隻寵物鼠。

台中消防局表示，26日晚間9時48分獲報，中區成功路發生火警，現場共有4戶延燒，立刻派遣中區、信義、大誠、中港、北屯、南屯、文昌、中山、大里、太平、國光及第七大隊部，共12個單位29車84人前往現場灌救，由局長孫福佑在場指揮。

▲▼台中市消防局長孫福佑到場指揮。（圖／記者白珈陽攝）



台中消防局指出，火勢延燒到凌晨1時30分，火勢從7戶增至12戶，並於凌晨1時10分控制火勢，整起火警無人傷亡，詳細起火原因，有待火調進一步調查。

台中市消防局第七大隊長吳進宗表示，現場因商家多，擺放許多雜物，導致火勢迅速蔓延兩側商家民宅，過程中有2名行動不便的民眾受困，消防人員協助救出後未受傷，不須送醫。

另外，經營寵物店的徐小姐說，一開始旁邊店面在燒，沒有想到會延燒到他們這戶，趕緊請消防人員將店內的2隻寵物倉鼠救出來。她也透露，附近房子主要都是商家在使用，沒有住人。

▼徐姓女子、寵物鼠。（圖／記者白珈陽攝，下同）

