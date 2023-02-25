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228連假開跑！台鐵加開119班加班車　「全線疏運377.4萬人」

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵228疏運期間加開119班加班車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

228連假今(2/25)開跑，台鐵疏運期加開119班加班車，加掛70節車廂，全線運能比去年228連假增加24.6%，平均每天運量62.9萬人次，單日最高可達72.5萬，6天疏運期將運送377.4萬人次。台鐵表示將密切注意運轉情況，可隨時加開列車疏運。

台鐵228連假疏運期6天內加開119班加班車，加掛70節車廂，全線運能較平日增加6％，其中西部幹線增加 2.6％、東部幹線增加12.6％、南迴線增加 8.3％，對號列車全線平均每日增加 55,346 個座位，比較去年228連假運能增加24.6%。

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台鐵表示，今年228假期預估平均每日運量為62.9萬人，單日最高運量可達到72.5萬人，較去年成長7%。為確保疏運安全及品質，已成立局本部及各地區管制中心，密切注意行車運轉情形、加強嚮導疏解人潮、嚴密臨軌工地管制，並備妥備用車輛編組，可隨時加開列車疏運旅客。

台鐵局局長杜微表示，台鐵局全力投入228連續假期疏運，請大家多利用搭乘臺鐵列車，也呼籲旅客民眾乘車時注意安全，共同維護站車秩序，並遵守站內付費區及車上要戴口罩的防疫規定。

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