全台首創！花蓮慈院台鐵行動車站啟用 　每週3天專人服務

▲全台灣首創的行動車站，在花蓮慈濟醫院正式啟用。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為便利民眾，台鐵花蓮車站與花蓮慈濟醫院合作，於門診大廳入口處設立「台鐵行動車站」，每週一、三、五的上午十點至下午二點，有台鐵專員在此服務。二十三日上午，在花蓮慈院門診大廳舉辦「台鐵行動車站落地花蓮慈濟醫院記者會」，正式啟用行動車站服務窗口，花蓮車站楊舜安站長表示：「除了搭火車，車站能做的這裡都可以做，包含取票、退票、換票，還有團體票或預購票等等。」

▲「台鐵行動車站」設於慈濟醫院門診大廳入口處，每週一、三、五的上午十點至下午二點，有台鐵專員在此服務。



花蓮慈院每日門診量約達三千二百人次，其中有近七成的病人來自花蓮市以外的地區，不僅有花東南區，更包括全台各縣市。林欣榮院長表示，來醫院看病的民眾往往因受傷或生病，移動相對不便，尤其重症患者及家屬更是不易於往來奔波，有了行動車站的服務，能讓民眾更安心到醫院看病或照顧住院的家人，對於仰賴搭乘火車往返移動的病患和家屬來說，是一大福音。

▲林欣榮院長表示，花蓮慈院有近七成的門診病人來自花蓮市以外的地區，對於仰賴搭乘火車往返移動的病患和家屬是一大福音。



楊舜安站長分享過去自己在陪同母親就診的過程中，看到民眾因門診時間較晚而擔心搭不上車，拿著車票不斷著急地看時間，不知道要繼續留下來看病還是要去趕車，觀察到此現象，楊站長受到啟發，決定要讓花蓮車站「走出去」，把服務帶到能觸及更多需求的地方。

▲楊舜安站長分享自己因陪同母親就診，看見民眾候診的同時擔心趕不上火車，決定要讓花蓮車站的服務「走出去」。



花蓮慈院部分醫師固定安排時間北上或南下至其他醫院支援診次，往往也需要在繁忙中時刻關注火車發車時間，以免不小心錯過車次，負責處理醫務的行政人員也會碰到需要緊急換票的時候。啟用儀式現場，醫務部行政股長古記嚴分享醫務部同仁平時需負責全院五百多名醫師的相關事宜，有了「台鐵行動車站」服務，必須臨櫃人工辦理的臺鐵業務就能夠直接在行動車站窗口進行，不僅可以減少同仁多次外出處理的時間，也降低了路程上的職災風險。

▲台鐵花蓮運務段吳金添段長感謝花蓮車站同仁的努力，期望正式啟用後能佳惠更多人。



受法律限制與管理，台灣鐵路內部的票務系統不能透過一般無線網路運作，要在醫院內架設一個功能齊全的車站窗口，並不容易；為解決網路與個資保護等問題，花蓮車站特別協請中華電信協助，從去年十月起多次進行討論和與北部工程師的連線測試，在符合法律規範的情況下，今年一月下旬完成網路與設備的架設，在花蓮慈院先進行了為期一個月的試營運，並於二月二十三日正式開始服務。

▲▼可以立刻臨櫃辦理退換票，民眾表示好方便。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮慈院與花蓮車站原先即設有固定班次的接駁車，再加上「行動車站」的服務，民眾就能更精準地掌握看病和搭車的時間安排，候診的時候也可以很安心。

台鐵花蓮運務段吳金添段長感謝楊舜安站長和花蓮車站同仁的努力，從發想到實踐不到半年的時間，在過程中與反覆溝通和討論，克服了許多實務上的困難，試營運的一個月內，服務量也從最初的二十幾人，逐日上升到每日破百人次，期望正式啟用後能佳惠更多人。



無論是民眾還是醫療人員，都因行動車站的設立受惠良多，林院長感謝醫事室承接支援工作，也感恩花蓮車站積極尋求各方合作，造福許多病人、家屬和同仁，院方會全力支持這份為花東偏鄉服務的心意，希望透過台鐵與花蓮慈院的攜手合作，共同守護大家的健康，讓愛沒有距離。

