　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離台北又不遠！他罵「高鐵該移除板橋站」　鄉民反指：台北站才該廢

▲▼高鐵,旅客,列車,月台。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

記者朱祖儀／綜合報導

連假和親朋好友出門旅遊或返鄉過節時，高鐵是許多人選擇的交通工具。但一名網友認為，板橋站和台北站的距離不遠，不應該多停留，因此希望可以移除板橋站。文章曝光後隨即掀起熱議，不少人點出板橋站應該存在的原因，也有人指出「台北站才是該廢掉」。

原PO在PTT發文表示，他搭高鐵的時候喜歡選擇直達車，可是每次搭高鐵北上，在進到台北站之前都要多花時間進板橋站，導致速度變慢，還要等上下車的客人。他指出，板橋和台北的距離不遠，搭車也才3、4分鐘而已，不懂為何還要特別在板橋設站，希望在台中或桃園搭車的時候，可以直達台北站，因此好奇發問「高鐵能移除板橋站嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友紛紛點出板橋站的重要性，「分散台北站人潮」、「當初板橋才是高鐵總站呢」、「欸，這站還滿多人上下車的耶」、「板橋運量屌打一堆小站好嗎」、「板橋上下車都很多人」、「板橋超多人上車欸」、「板橋上下車的人這麼多，怎麼可能廢」、「是不是很少搭高鐵啊？若移除板橋站，搭高鐵可能從忠孝西路開始排隊」、「板橋站移除，北車會爆滿欸」。

另外，也有人點出心中覺得最該被移除的高鐵站，「桃園先弄掉」、「彰化先廢吧」、「田中、苗栗先廢了再說」、「苗、彰、雲、嘉都可以拿掉了」、「彰化、雲林、苗栗才該砍掉」、「把彰化、嘉義先廢」、「苗栗移除不反對」、「新竹繳最多稅，留新竹就好」、「板橋是新北大站~~認真說該移的是彰化站」。

▲▼中秋假期北車台鐵高鐵站返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許多人認為該被廢掉的是台北站。（圖／記者屠惠剛攝）

其中最多人列的是高鐵台北站，「台北也請移除，留南港就夠了」、「其實最該廢的是台北」、「南港代表台北站就好，台北車站那站移除」、「台北廢掉，留南港、板橋就好」、「移除台北才對，月台這麼小」、「移除台北站啦，候車區擁擠還得罰站」、「台北才該移除，把車站還給台鐵，南港直達板橋就好」、「應該是南港-板橋-台中-高雄比較合適」。

ET快訊
快訊／0050要配息了！　第一階段每股配2.5元
iPhone 15爆料出爐！　有三大新改變
健身女教練喝下「催眠水」　慘遭油漆工性侵
多名女星代言！　信義區知名美容中心情侶檔被逮
貨車找嘸車位　2男搬走黃牌重機停進去！警方回應了
周星馳2023首發文！陳漢典留言「想看星爺再演戲」他回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

職場「7個拒絕大法」跟鳥事說掰！上司交付、前輩約喝酒都有不失禮解法

高齡懷女寶！婆婆感動泛淚　親媽失望喊「不會吧」...她氣到出血

離台北又不遠！他罵「高鐵該移除板橋站」　鄉民反指：台北站才該廢

北市力行國小學童吃餿水案　出包廠商再罰「停餐2周」

愛情來了！2023年「桃花運爆棚」5星座　有望遇見命定對象

元旦連假檢討！交通量少2%「車禍卻暴增33%」　高公局曝關鍵原因

雙倍擴散能力！新魔王XBB殺入台恐釀大流行？羅一鈞給答案

本土疫情上升加速「單周增幅達4成」！估1月底高峰單日衝破4萬例

陸6400公斤大閘蟹「戴奧辛超標」　食藥署即起暫停養殖場輸入申請

XBB.1.5襲美成主流！王必勝：暫沒打算對美返台加嚴檢疫

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

職場「7個拒絕大法」跟鳥事說掰！上司交付、前輩約喝酒都有不失禮解法

高齡懷女寶！婆婆感動泛淚　親媽失望喊「不會吧」...她氣到出血

離台北又不遠！他罵「高鐵該移除板橋站」　鄉民反指：台北站才該廢

北市力行國小學童吃餿水案　出包廠商再罰「停餐2周」

愛情來了！2023年「桃花運爆棚」5星座　有望遇見命定對象

元旦連假檢討！交通量少2%「車禍卻暴增33%」　高公局曝關鍵原因

雙倍擴散能力！新魔王XBB殺入台恐釀大流行？羅一鈞給答案

本土疫情上升加速「單周增幅達4成」！估1月底高峰單日衝破4萬例

陸6400公斤大閘蟹「戴奧辛超標」　食藥署即起暫停養殖場輸入申請

XBB.1.5襲美成主流！王必勝：暫沒打算對美返台加嚴檢疫

職場「7個拒絕大法」跟鳥事說掰！上司交付、前輩約喝酒都有不失禮解法

當5歲兒面殺妻！她遭「一刀穿肺」慘死血泊　狠夫下場出爐

吳宗憲帶BINGO逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

金正恩漂亮女兒「三度亮相」！緊牽老爸視察導彈庫　曝擁有60枚核彈

快訊／0050元月30日除息！　每股配2.5元

大陸航母「福建艦」要出海了　副艦長：今年工作中心是試驗試航

高齡懷女寶！婆婆感動泛淚　親媽失望喊「不會吧」...她氣到出血

福島等5縣食品開放進口　南投縣抽驗60件放射性核種皆合格

【廣編】國產品牌第一台OLED顯示器！奇美全新旗艦款K系列登場

六都交易最熱行政區出列　南二都「篡位」氣氛濃

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

低胸妹擦撞下車　他秒勸心平氣和笑瘋萬人

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

外公拍過三級片！舅舅自爆：曾下海客串AV男優

肯德基員工偷點麥當勞大薯　2萬人笑瘋

男網紅又出事「醉鬧捷運」！曾演講感謝狀丟垃圾桶

兒收到「動員召集預告書」　台大醫心驚

長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

2生肖兔年大轉運！小寒節氣後一飛沖天

更多熱門

相關新聞

新婚抓偷吃！夫認「都有做愛」　孕妻崩潰

新婚抓偷吃！夫認「都有做愛」　孕妻崩潰

台北一名女子懷孕8個月時和男友阿漢(化名)登記結婚，卻在新婚8天後發現阿漢出軌，阿漢也坦承他和小三交往8個月，期間「幾乎都有做愛」、「而且是內射」。姦情曝光後，人妻原本選擇原諒，但見阿漢仍和小三難分難捨，兩人還偷偷在外面租屋同住，讓她忍無可忍，決定離婚，並將小三告上法院。案經上訴到二審，台灣高等法院認為小三侵害配偶權，判她要賠19萬3840元確定。

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

低胸妹擦撞下車　他秒勸心平氣和笑瘋萬人

低胸妹擦撞下車　他秒勸心平氣和笑瘋萬人

15歲女狂撩閨蜜男友！　頂樓激戰完秒告性侵

15歲女狂撩閨蜜男友！　頂樓激戰完秒告性侵

台北信義商圈「Neo 19」經營20年熄燈

台北信義商圈「Neo 19」經營20年熄燈

關鍵字：

高鐵板橋台北廢站

讀者迴響

熱門新聞

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

1800億現金怎麼給？央行拆解兩招因應　「直達車」更有效率

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面