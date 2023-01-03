離台北又不遠！他罵「高鐵該移除板橋站」　鄉民反指：台北站才該廢

▲高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

記者朱祖儀／綜合報導

連假和親朋好友出門旅遊或返鄉過節時，高鐵是許多人選擇的交通工具。但一名網友認為，板橋站和台北站的距離不遠，不應該多停留，因此希望可以移除板橋站。文章曝光後隨即掀起熱議，不少人點出板橋站應該存在的原因，也有人指出「台北站才是該廢掉」。

原PO在PTT發文表示，他搭高鐵的時候喜歡選擇直達車，可是每次搭高鐵北上，在進到台北站之前都要多花時間進板橋站，導致速度變慢，還要等上下車的客人。他指出，板橋和台北的距離不遠，搭車也才3、4分鐘而已，不懂為何還要特別在板橋設站，希望在台中或桃園搭車的時候，可以直達台北站，因此好奇發問「高鐵能移除板橋站嗎？」

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文章曝光後，網友紛紛點出板橋站的重要性，「分散台北站人潮」、「當初板橋才是高鐵總站呢」、「欸，這站還滿多人上下車的耶」、「板橋運量屌打一堆小站好嗎」、「板橋上下車都很多人」、「板橋超多人上車欸」、「板橋上下車的人這麼多，怎麼可能廢」、「是不是很少搭高鐵啊？若移除板橋站，搭高鐵可能從忠孝西路開始排隊」、「板橋站移除，北車會爆滿欸」。

另外，也有人點出心中覺得最該被移除的高鐵站，「桃園先弄掉」、「彰化先廢吧」、「田中、苗栗先廢了再說」、「苗、彰、雲、嘉都可以拿掉了」、「彰化、雲林、苗栗才該砍掉」、「把彰化、嘉義先廢」、「苗栗移除不反對」、「新竹繳最多稅，留新竹就好」、「板橋是新北大站~~認真說該移的是彰化站」。

▲許多人認為該被廢掉的是台北站。（圖／記者屠惠剛攝）

其中最多人列的是高鐵台北站，「台北也請移除，留南港就夠了」、「其實最該廢的是台北」、「南港代表台北站就好，台北車站那站移除」、「台北廢掉，留南港、板橋就好」、「移除台北才對，月台這麼小」、「移除台北站啦，候車區擁擠還得罰站」、「台北才該移除，把車站還給台鐵，南港直達板橋就好」、「應該是南港-板橋-台中-高雄比較合適」。