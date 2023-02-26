南韓考慮提供烏克蘭武器！　烏總統顧問透露：雙方正在協商中

▲烏克蘭總統顧問波多利亞克。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄烏戰爭至今已滿一周年，北約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）於1月30日訪韓時公開呼籲南韓提供烏克蘭軍事武器，而消息人士也指出，美國最近再度向南韓提出購買155mm砲彈的需求。對此，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）受訪時透露，烏克蘭正在與南韓高層進行軍武援助談判。

根據南韓《韓國日報》，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克於當地時間24日在首都基輔接受該媒體專訪，他首先向該報透露令人震驚的消息，「南韓向烏克蘭政府提供軍事武器的談判，確實（Definitely）正在進行中」，先前烏克蘭政府雖曾公開點名南韓，希望南韓能夠提供武器，但相關談判正在進行的消息，則是首次被公開。

波多利亞克表示，「烏克蘭並非哭鬧耍賴要求提供武器，因為若向我國（烏克蘭）提供武器、進而讓俄羅斯軍隊戰敗，這對南韓來說也是有益處的」；他強調烏克蘭的戰勝其實符合南韓所追求的國家利益，「一旦俄羅斯戰敗，則北韓（朝鮮）就失去了欺壓南韓的爪牙。」

報導指出，南韓擔憂一旦提供武器給烏克蘭，恐怕將會刺激、甚至激怒俄羅斯，因為先前俄國總統普丁就曾公開警告過南韓，而一旦激怒普丁，恐怕會使俄韓關係陷入破局，甚至招致俄國在軍事上向北韓提供援助；因此，尹錫悅政府一直強調，南韓僅能在經濟、人道上向烏克蘭提供協助，且不會提供殺傷武器。

不過對於是否由南韓直接向烏克蘭提供武器、或是透過美國的途徑達成間接支援，波多利亞克並未在專訪透露相關細節，僅表示，「最終還是得由南韓做出決定，若雙方談判成功，我們將會對外界發表相關消息。」

波多利亞克再度強調，「與韓國人一樣，為了保護平凡的烏克蘭人，南韓的武器支援可以說相當重要。我們深知南韓做決定時須考量地緣政治、外交等環境要素，因此我們能夠體諒南韓所下的任何決定。不過我們也希望，南韓也能考慮到我方的狀況。」

另外，根據《韓聯社》、烏克蘭國營媒體報導，澤倫斯基於當地時間24日出席俄烏戰爭一周年記者會時，針對南韓援助烏克蘭武器一事持正面評價，他也透露烏克蘭正與南韓高層接觸，邀請南韓高層人士訪烏，同時也正在推動總理的訪韓事宜。

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