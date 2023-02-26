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超過300人受困烏克蘭港口1年　親眼直擊「飛彈來襲」

▲▼ 俄羅斯士兵看守馬力波港口的碼頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯士兵看守馬力波港口的碼頭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在俄烏戰爭開打前，約有112艘船隻停靠在黑海、亞速海的烏克蘭港口，人數約2000人，但隨著開戰周年到來，仍有331人受困，但因為戰火持續，砲火、水雷無法讓船隻順利離開，甚至還有人聽到或看到飛彈攻擊，深怕下一枚飛彈或炸彈攻擊的目標就是他們的船。如今有30多個海事組織連署致函聯合國，請求出手協助撤離這些船員。

綜合衛報、POLITICO報導，依據國際航運商會（ICS）數據，62艘受困於烏克蘭港口的331名船員來自多國，包括印尼、迦納、印度、希臘、土耳其、喬治亞等，也有烏克蘭人及俄羅斯人。截至20日，還有25艘船困在尼古拉耶夫（Mykolaiv）前線港口、15艘船在赫爾松，其他船隻則在敖德薩、馬力波、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）、伊茲梅爾（Izmail）等。

「過去12個月以來，他們陷入一場遠遠超出他們所能掌控的危機之中」，包括國際航運商會在內的30多個海事組織連署致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），讚揚黑海穀物倡議的成功，但也呼籲優先考慮安全撤離船員，因為沒有這群人，穀物就不可能運出烏克蘭，「儘管撤離船員及船隻存在挑戰，但這必須是首要任務，否則就是拿船員的性命冒險，這是不能接受的」。

黑海穀物倡議僅允許烏克蘭在18個港口中的其中3處出口穀物與其他物資，即便是在指定港口，不適合運輸穀物的船隻仍舊受困。部分公司已撤離船員，但這些船還是需要人力進行最低限度的維護作業。

敖德薩慈善機構的牧師助理殷哲斯托伊科夫（Rostyslav Inzhestoikov）指出，他並沒有與這些船員有過接觸，出於安全考量，船員都待在船上，但船員受困於極端孤立狀態，承受身處戰區的壓力，「去年我和被困在尼古拉耶夫港的船員通話，那裡非常接近前線，甚至可以聽到或看到爆炸、飛彈攻擊，當然會害怕現在發生的事，還有下一顆炸彈或火箭是否就會擊中這艘船」。

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