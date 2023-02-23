蕭景田坐林杏兒前夫車買票「一點意思」　9里長不認收賄辯詞曝

▲北市議員林杏兒捲賄選遭檢方提起當選無效之訴，全案由士林法院民庭審理中。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

賠了夫人又折兵！前國民黨中常委蕭景田、黨部執行長曾繁川去年9合1大選前，因林杏兒選情告急，乘坐由林杏兒郭姓前夫提供的車輛，駕駛爲林現任李姓助理，到士林、北投以現金1萬元向數名里長請求支持，檢調介入後，車子竟被巧妙處理掉。士林地檢署23日偵結，依違反選罷法投票行賄罪起訴蕭、曾，另9里長因否認收賄也遭訴，至於郭、李僅被列為證人身份。

起訴指出，曾、蕭2人認林杏兒選情不佳，有落選之餘，去年11月22日2人在林杏兒競選總部集合，再由林競選總部李姓志工（現為林的議員助理），駕駛林杏兒郭姓前夫提供的車輛，搭載蕭景田、曾繁川陸續到士林、北投區里長服務處拜訪。

蕭跟著曾規劃的名單，馬不停蹄去了忠誠里、文化里、社子里等共10個里長候選人服務處，並向對方表示「林杏兒選情告急，信封內的錢是一點意思，希望幫忙支持」，且交付放有林的選舉文宣。

▼蕭景田走訪北投、士林區里長服務處車輛，為林杏兒前夫提供。（資料圖／記者黃宥寧攝）

偵查時，蕭坦承有交付6千或1萬給里長候選人，但否認是請求支持林杏兒當選，曾繁川則解釋，有陪同拜會，現金都是蕭景田提供，但否認有行賄主觀犯意。

左姓、周姓等9名里長都指出，曾、蕭交付6千到1萬現金，同時也說「希望國民黨全上、4議員全上，特別是林杏兒」，但9人一致否認有收賄，有人說現金是蕭祝福高票當選及活動費用及加菜金等。

李姓志工偵查時說，搭載曾、蕭車輛是林杏兒前夫提供的，有經過他同意才開車去拜會里長，當時車上有看到裝有競選文宣的塑膠提袋，且當天也是都按照蕭指示開車。郭姓前夫也說，車輛是他提供給林杏兒競選時所專用的，

當中，葉姓證人更指出，汪姓里長有請她打開蕭給的牛皮紙袋，裡面裝有10張1000元，當時汪則先前還回去並錄音自保。

檢方根據，曾繁川家扣得的1萬元牛皮信封袋、汪姓里長錄音檔、及汪姓里長與曾繁川LINE對話等，認蕭、曾2人違反選罷法投票行賄罪，9名里長也被依投票受賄罪起訴，同時檢方也考量若9名里長在審理中坦承犯行，會建請法官予以緩刑，以勵自心；至於另名張姓里長因偵查中坦承犯行繳回犯罪所得獲緩起訴。

至於，現為林杏兒議員李姓助理、郭姓前夫均因不知情曾、蕭行賄，僅被列為證人身份。