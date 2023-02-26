嘉義市人氣景點百大潮選店「 100+Select」　「愛嘉義APP」全攻略

▲嘉義市連假推慢活療癒景點 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



擺脫2月以來補班補課的辛勞，也為即將迎接3月的自己加油打氣，年輕人間吹起「療癒旅行風」。嘉義市政府搭上這波連假旅遊熱，盤點「100+Select 嘉市潮選店」以各有魅力的木屋老宅和風格小店展現嘉市美好，並推薦遊客走訪市立美術館、嘉義文創園區和檜意森活村、車庫園區，探索新舊交融的建築間迸發的新意，或造訪期間限定的「嘉+酒市集」感受文創活力。擺脫旅行的千篇一律，市府邀請民眾把握二月連假，感受城市慢活魅力，客製自己的獨「嘉」行程！





市府觀光新聞處張婉芬處長表示，充滿人文氣息的嘉義市素有「畫都」之稱，得天獨厚位於阿里山林業運輸樞紐位置，也造就了嘉義市「木都」美名，並帶來豐富獨特的林鐵文化。城市中老宅木屋經市府和大力修繕，成為充滿年輕氣息的咖啡廳和各式風格小店，市府創新推出的旅遊寶典「嘉市潮選店 100+Select」，更精選從美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店等等好店，好吃、好拍、好逛又好買，歡迎全國遊客跟著潮選店腳步，品味在嘉的美好生活。





此外，張婉芬也推薦遊客走訪檜意森活村，欣賞復古風的日式建築群或漫步鄰近的車庫園區，近距離觸摸感受退役的各式蒸汽火車、柴油機車、動力客車及客貨車廂，一窺阿里山林業鐵路百年縮影；連假期間；今年首次舉辦的「嘉+酒」市集也於連假期間自2/25-27在嘉義市文創園區熱鬧展開，是感受文創魅力的最佳選擇。鄰近文創園區，建築形式融合新舊的市立美術館不僅是打卡熱點，連假期間展出「『定神 – 蒲添生臺灣頭人巨帙』」展覽，以及嘉義市管樂節30週年舉辦的一系列特展活動更是不容錯過！





市府觀光新聞處表示，推薦遊客可下載「愛嘉義APP」，嘉義市公車路線及即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位都能一手掌握。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車，近可暢遊嘉義市各大景點。嘉義市還有全國近10年來「使用滿意度」最高的Youbike租賃系統更供選擇，站點密集且前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元），絕對是陪伴遊客來嘉體驗慢活療癒之旅的最佳交通選擇。