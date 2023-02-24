群組傳訊嗆「遇到就開槍」挨告！嘉市議員蘇澤峰：司機傳的

地方中心／綜合報導

本月22日晚間嘉義市議員蘇澤峰疑似在LINE媒體採訪群組，公開傳訊恐嚇嘉義市議員陳家平，寫道「明天你沒出事我包起來」、「遇到就開槍」等字眼，隔天陳家平將相關訊息截圖並報警，也緊急申請隨扈；而今（24）日蘇澤峰透過電話澄清，是那天聚會喝酒後，他的司機想替他與陳議員間的誤會出氣，才拿走他的手機傳送訊息，他本人一開始並不知情。

▲嘉義市議員蘇澤峰疑似傳送恐嚇訊息，遭針對的議員陳家平截圖提告妨害自由。（圖／（左）陳家平提供、（右）蘇澤峰臉書）

嘉義市議員陳家平還原事發經過，表示22日晚上約10點多，市議員蘇澤峰疑似懷疑他在外道人是非，對他有所誤解，一開始有打電話向他詢問，當下蘇澤峰很清楚地講述事情緣由，他也約好隔天可以陪同到警局、或召開記者會自清。

▼蘇澤峰傳訊恐嚇訊息。（圖／議員陳家平提供）



殊不知，1個小時後，蘇議員就在群組指名道姓的留下恐嚇訊息，包含「我全家明天開始找你」、「叫老大保護好你」、「明天你沒出事我包起來」、「我們遇到就開槍」、「請好隨扈，我一個一個處理」，接著立刻退出群組；陳家平隔天將相關訊息截圖，並前往警局提起妨害自由告訴，強調要保護家人朋友的人身安全，也向警方申請隨扈陪同。

▲陳家平說家人朋友為此非常擔心害怕，強調身為民意代表不容許善良跟和諧遭到打壓。（圖／地方中心翻攝）



而24日蘇澤峰出面澄清，他表示是當天聚餐時，友人問及謠傳陳家平議員在外講他私事，蘇澤峰為了瞭解緣由、與陳議員通過電話後，就將手機交給司機保管，自己則是與友人聚餐小酌聊天。

蘇澤峰說，那天司機疑似在得知他與陳議員間的摩擦後，為他打抱不平，就自行拿他的手機在群組內傳送那些訊息洩憤，而司機以「語音輸入」的方式打字，才將本意「開嗆」辨識為「開槍」；他當下完全不知道司機這麼做，直到隔天有人向他詢問、他向司機釐清狀況後才清楚發生了什麼事，也會透過司法程序進行說明，並強調事件完全與議長選舉沒有關係。