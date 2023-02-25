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嘉義市放寬住警器申請資格　住宅未申請安裝、無自動警報者皆可

▲▼ 嘉義市推廣住警器 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市進行家戶評估推廣住警器 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局第一大隊湖內分隊日偕同嘉義市政府消防局預防科會同新西里楊里長、嘉義市政府消防局義勇消防總隊防火宣導隊前往轄內新西里一帶進行家戶訪視，實地向里民宣導，並依資格發放住宅用火災警報器。

▲▼ 嘉義市推廣住警器 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府為了讓市民能夠有安全的生活環境，減少火災致人命傷亡的危險，推廣安裝住警器已行之有年，今年度特別增編預算購買18000顆住宅用火災警報器，開放給市民住宅場所申請，藉由本次訪視，即時解答民眾對防火及各種防災疑問外，併發放住警器給符合條件的民眾安裝，增加居家安全，期能發揮初期預警、減少火災發生時人命傷亡的可能。

▲▼ 嘉義市推廣住警器 。（圖／嘉義市政府提供）

目前為了維護嘉義市市民安全，並穩步邁向家家戶戶皆有火災初期預警設備的目標，嘉義市政府消防局今年特別放寬申請資格，只要符合住宅場所且未曾申請補助安裝過、無火警自動警報設備的嘉義市門牌地址皆可申請。若民眾有任何相關疑問，歡迎向鄰近消防隊電話詢問。

嘉義市政府消防局呼籲，火災案件時有所聞，不論是炊事不慎或者電氣因素都是居家發生火災的常見原因。為降低災害，並提高民眾防火意識，提醒民眾除了牢記「注意用電安全 慎防電氣火災」及「小火快逃 濃煙關門」外，更應於家中裝設住宅用火災警報器，期能於火災初期發出警報，增加民眾反應時間、提升住戶生命財產安全。

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