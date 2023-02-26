竹山造勢力挺蔡培慧　賴清德譙林明溱：用拒絕垃圾的態度拒絕他

▲賴清德（左）今天前往竹山造勢大會力挺蔡培慧（右）。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選將在下周投票，民進黨候選人蔡培慧26日晚間前進竹山鎮舉辦「作伙顧南投—蔡培慧造勢大會」，民進黨主席賴清德助講時說，南投竹山「前山第一城」有其歷史意義，有民主的傳統，為南投爭一口氣，給南投一個機會。他更痛批國民黨候選人林明溱政見跳票，還要把垃圾移至竹山，「用拒絕垃圾的態度，拒絕林明溱再來參選立委」。

竹山造勢大會今由行政院長陳建仁、嘉義縣長翁章梁、立委羅美玲、竹山鎮長陳東睦及地方黨公職輪番上台助講，推薦認真、用心的蔡培慧，拜託鄉親3月4日一定要投給蔡培慧。賴清德高呼，「絕對要將蔡培慧送入立法院」，絕對不能讓南投的女兒孤單。

賴清德表示，竹山是一個「好所在」， 是南投開墾第一個鄉鎮，竹山甚至有一個「前山第一城」的名聲，在日本時期，包括竹子、木材及農產品等，而竹山何以有如此好的條件，因為有濁水溪及清水溪，所以是一個很好的地方，但很可惜，近20年來停滯不前。

賴清德指出，此次競選對手（指林明溱），曾在競選縣長時向縣民說，若當選縣長，將在竹山建設一個「竹山竹藝園區」政見，但8年過去了，沒有實現，甚至要將垃圾移至竹山，還向鎮長說，要竹山自行處理垃圾，「我們何以需要這種縣長？」

賴清德強調，此次的選舉，南投縣民要團結一致，用拒絕垃圾的態度，拒絕林明溱再來參選立委，理由很簡單，因為30年來，南投鄉親該給的支持已足夠，當過鎮長、議員、立委、縣長，但南投問題仍如此多，真的令人難以想像。

賴清德表示，這幾周陪同蔡培慧至南投各地，不敢相信南投各個地方都有問題，每項問題都是10、20年以上無法解決，直到蔡培慧擔任立委、中辦執行長，才和竹山鎮長陳東睦及代表會主席林賜學一起合作逐項解決竹山鎮問題，讓竹山的文化活動、竹藝藝術等建設逐項完成，深受感動，他對陳東睦有情義、願意站台力挺，寫信給鎮民力挺蔡培慧，令人感動。

賴清德強調，「這場選舉不是黨派之爭，是要給南投一個機會」，讓蔡培慧為南投爭一口氣，所以，若要擦拭蔡培慧的眼淚，不要再看到蔡培慧流淚，看到她的笑容，只有讓她當選，讓她有身份、有職位，去中央爭取經費，用公權力解決南投的問題，推動南投的建設，讓南投的鄉親可以過更好的生活。