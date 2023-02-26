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顏寬恒貼「蛋架全空照」曝台中也缺蛋　大嘆更缺說出事實的勇氣

▲▼前立委顏寬恒。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

▲前立委顏寬恒。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

記者江采蓁／綜合報導

近期蛋價上漲、缺蛋問題延燒，引起外界熱議。國民黨前立委顏寬恒25日就透過臉書貼出多張台中部分地區的店家蛋架全空的照片，表示台灣現在真的面臨缺蛋問題，更直言缺的還有政府的公信力跟說出事實的勇氣。

顏寬恒指出，實際走訪了幾個在地的店家跟超市，看到的不是整個蛋區全空，再不然就是零零落落的只有極少數的盒蛋或是冷藏蛋。但他大嘆，若是說出實話，在側翼和政府的攻擊之下，一般人民就被當作中共同路人或是認知作戰的實行者，「這怎麼會是一個認真治國的執政黨應有的行為呢？」

「蛋農賺不到錢，早餐店賣不了蛋餅，超市賣不出蛋」，顏寬恒表示，雞蛋是庶民最基本的蛋白質來源，保障穩定的供應，自然是政府責無旁貸的責任，他直言，如果農委會主委陳吉仲早兩年就認真規劃，努力準備，自然不會像台灣一樣被蛋荒打的措手不及。他也提到，南韓今年一月早知道會有禽流感撲殺蛋雞減產的問題，因此提早進口雞蛋，調節蛋價，「但我們的政府除了抱怨，除了放任側翼到處痛擊一般民眾之外，到底有甚麼實質作為？」

顏寬恒坦言，自己的願望很渺小，不只希望每天可以吃到蛋，也希望鄉親們每天也可以有負擔的起，容易買到的蛋，而不是連跑好幾家才能找到一盒寶貴的蛋，他大嘆，也許很多達官顯要每天吃蛋沒問題，但有沒有想過那些沒錢，沒權的人連茶葉蛋都買不到的無奈呢？

▲▼顏寬恒貼出多張「蛋架全空照」。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

▲顏寬恒貼出多張「蛋架全空照」。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

▲▼顏寬恒貼出多張「蛋架全空照」。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

▲顏寬恒貼出多張「蛋架全空照」。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

▲▼顏寬恒貼出多張「蛋架全空照」。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

▲顏寬恒貼出多張「蛋架全空照」。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

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