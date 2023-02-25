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醫院也缺藥！34項清單曝「部分無法取代」　抗凝血劑年後已斷貨

▲▼針頭,打針,毒品,注射,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫院也缺藥！34項清單曝「部分無法取代」，抗凝血劑年後已斷貨。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

健保署原定昨日公告112年藥價調整項目，卻因收到醫院端缺藥清單臨時喊卡。藥師公會副秘書長、長庚醫院藥師陳玉瑩證實，約有34項藥品斷貨或完全叫不到貨，其中又以抗凝血劑在年後完全斷貨。雖然醫院仍有庫存足以撐一陣子，但若還是無貨可買，就只能改採購其他廠牌，但作用機轉不同的藥品。

健保今年預計砍價藥費為81.8億，且有88項藥品不會調整，包括有缺藥危機的軟便劑、抗生素等。健保署長石崇良昨日上午與醫院代表開會，又收到20~30項取得困難藥品清單，需請同仁檢視是否已納入被調整項目，並重新計算調整金額。

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陳玉瑩今（25）日受訪時表示，醫院端的確有缺藥情形，以長庚醫院為例，約有34項藥品受影響。除了安蒙西林外，另有青黴素安培西林，還有聚環類的抗生素、抗過敏藥品、降血壓藥、抗凝血劑與開刀插管用的肌肉鬆弛劑，都已部分缺貨或斷貨。

「醫院端缺貨品項有些無法取代。」陳玉瑩表示，醫院不可能不開刀，插管用的藥品若缺貨，對醫院來講「比較困難」，會從同成份藥品先找。此外，長庚醫院使用的抗凝血劑僅有一個廠牌，去年就出現供應量不足，過完年後則完全斷貨，可能與全球原料藥缺貨有關。目前將先動用庫存，若缺貨情形持續，就只能改買其他廠牌藥品暫時替代。

健保藥價原本一年一調，受到新冠疫情影響，已經停砍兩年，今年恢復正常調價，調幅「有高有低」，預計在3月1日公布首批調整藥品清單，並在3月中正式公告，之後會給業者2週緩衝期，藥價新制依然維持在4月1日上路。

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