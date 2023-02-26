三度挑戰「一日北高」首完賽　黃珊珊自信喊話：還要橫渡日月潭！

▲黃珊珊三度挑戰「一日北高」首度完賽。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲與前台北市副市長黃珊珊依照慣例在228連假期間進行「一日北高」騎乘計畫，今（26）日完賽。值得關注的是，黃珊珊三度挑戰「一日北高」，這次從原本終點台南拚到高雄終於完賽，她也在完賽後分享心得，表示開始運動是因為生了一場重病，現在的她很健康，之後還希望挑戰橫渡日月潭，目標是「珊珊鐵人」！

黃珊珊於完賽後在臉書分享心得，表示今年是她第三次挑戰「一日北高」。她提到，2021年，當時只想湊熱鬧，第一次挑戰，目標只是要去玩玩，當時她本來目標是到桃園就好，後來騎出心得，騎到了新竹，大約100公里，但是大腿抽筋就放棄了；2022年，她的目標是到台中，大約150公里，騎車的過程很順利，到台中後又繼續往彰化，差一點就到雲林，騎了約200公里，她認為，其實好像還是可以勉強繼續騎下去，但是同仁勸她不要逞強，因為當時她還在市府擔任副市長，每天工作十六個小時以上，只練習一個星期就匆忙上陣，「我相信，我只要多些時間練習，睡飽吃飽，應該可以挑戰更長的距離。」

黃珊珊指出，經過一場大選，這兩個月好好的調整作息與身心，因右手還是肌腱炎未癒，她目標只到台南，但有電輔車幫助，後來直達高雄，終於完成一日北高的夢想。她也分享這次騎車有幾個原因，第一，再一次挑戰自己的理想目標，有目標就有努力的動力；第二，跟志同道合的夥伴一起做一件事，是人生最快樂的事；第三，在每個城市感受土地與人的溫度，欣賞沿途美麗的台灣風景，覺得人生無限美好；第四，繼續堅持自己挑戰不可能的勇氣，堅定地走每一步，不管前途有多少困難險阻。

此外，黃珊珊透露，自己七年前因為生病才開始運動，這幾年都有規律運動，所以才敢挑戰騎車與跑步，她表示，今年十一月，她還要挑戰21公里半馬，去年已經跑完十公里，笑稱騎完一日北高之後，就要練習跑步了。她也提到，教練稱讚她很勇敢，因為她沒怎麼做過重訓，基本上沒有什麼肌肉，竟然敢騎一日北高，「完全是靠意志力在過日子」，因此，她今年的目標，就是開始重訓，讓自己多些肌肉，可以活得更健康。

關於完賽過程，黃珊珊談到，昨（25）日在最後階段，她的右大腿和小腿已經抽痛，到休息站請復健醫師臨床抱佛腳，又是一尾活龍，繼續往前推進，終於完賽。她打趣說道，助理說有人問她會不會因傷放棄，她說「除非我腿斷了」，沒想到她的助理更猛，回答說她腿斷了也會爬著到終點，讓她笑稱「哈哈！意志力比我的體力更重要。」

黃珊珊表示，自己開始運動是因為生了一場重病，醫生說都是因爲她以前作息不正常而且完全不運動造成的病因。「現在，我很健康」，她開心地分享，去年她去基隆河學滑水，之後還要橫渡日月潭，「目標是珊珊鐵人啦！」，她最後也向大家喊話「挑戰自我，別說不可能！」