從鐵馬變騎電輔車！　柯文哲、黃珊珊226再度參戰一日北高

▲黃珊珊與柯文哲再度參與今年的「一日北高」。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前台北市副市長黃珊珊今（23）日透過臉書宣布，今年她和民眾黨主席、前台北市長柯文哲將再度參戰「一日北高」，全程共計367.6公里，出發日期為2月26日，由於與二二八紀念日相近，她喊話要用「汗水代替淚水」，在轉型正義的路上不斷前進，除了希望總有一天能夠走出仇恨與對立，更重要的是避免類似的悲劇再次發生。

黃珊珊今日宣布「一年一度的一日北高，今年我跟柯文哲將再次參戰！」她表示，二二八對台灣人而言是一個悲傷的日子，「我們記取教訓，我們反省改進，我們在轉型正義的路上不斷往前進」，她強調，除了希望總有一天能夠走出仇恨與對立，更重要的是避免類似的悲劇再次發生。

黃珊珊提到，正如同他們騎著單車往前進，「用汗水代替淚水」，這樣的傳統，從柯文哲上任後一路延續，到今年已經是第五度舉辦，同行的夥伴也越來越多，報名的人數也超過五百人，不論是接力完成或是一次挑戰全程，她都非常敬佩大家，他們希望用這個陽光、正向的運動，為這個因為政治立場而撕裂的台灣社會，帶來更多正面能量，「這也是我與柯P一致認同的理念。」

此外，黃珊珊也透露，今年在教練的建議下，他們騎的是電輔車，但電輔車和電動機車完全不同，挑戰依然艱難，路途依然遙遠，還是需要大家幫他們加油打氣。她也在文中貼出路程與休息點的詳細資訊，喊話「有力氣的，歡迎大家跟我們同行；有時間的，也歡迎來休息點捕獲野生的me與柯P！」

▲黃珊珊與柯文哲「一日北高」路程資訊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

▲黃珊珊與柯文哲「一日北高」路程資訊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

▲黃珊珊與柯文哲「一日北高」路程資訊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）