選中正、萬華立委可能強碰王世堅？　黃珊珊：純粹是謠傳

記者袁茵／台北報導

日前透露考慮角逐2024立委選舉的民進黨台北市議員王世堅，14日聽聞前台北市副市長黃珊珊可能挑戰中正、萬華立委，直言如果黃珊珊要選該區，自己就不會出來選。黃珊珊15日出面回應，自己已向對方表達參選中正萬華立委是謠傳，「不是我說的話，就不用塞在我嘴巴裡。」

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家豪攝）

黃珊珊15日中午參加台北市議會民眾黨團會議，會前接受媒體訪問。針對今日來黨團會議內容為何？黃珊珊表示，是受黨團邀請而來，自己在台北市議會20多年了，應該有些經驗可以分享。

關於外傳要選中正萬華，使王世堅稱「黃珊珊選我就不選」等言論？黃珊珊表示，自己從美國回來之後，就看到媒體不斷替她找工作，還可以若有其事地討論，甚至開設節目專題，但沒有一句話是從她嘴巴裡說出的，「各位好事者不用再外傳了，有什麼事情，我會告訴大家。」

黃珊珊提及，大家都是好朋友，自己與王世堅是20幾年的同事，每個人都是自由的，爭取選民認同、服務機會，她都會給予祝福；此事無中生有就算了，還故意做得像互相攻擊，這沒有必要，「我跟王世堅本來就是很好的同事，我跟他說可以自由選擇想去的地方，不用顧慮我，我們本來就是多年好朋友。」

至於昨晚親自打給王世堅的內容為何？黃珊珊回應，自己向對方表達謝謝，王世堅在任何場合都對她如此友善，「我們20幾年交情真的不是白費。」也表達不需要討論這件事，因為此事可以說是謠傳，「做人做事一定要對得起天、對得起地、對得起國人，以及對得起良心，不是我說的話，就不用塞在我嘴巴裡。」

媒體追問，倘若王世堅真的要選中正萬華立委，是否會相挺？黃珊珊僅表示，每個人都有選擇的權利。