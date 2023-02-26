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正宮忙告小三…業務尪另勾女老闆摩鐵激戰　小四爽喊：一起高潮

▲正宮忙著告小三，結果人夫卻又與小四上摩鐵滾床。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲正宮忙著告小三，結果人夫卻又與小四上摩鐵滾床。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者翁子皓／台北報導

台北一名已婚家具行業務經理，於2019年偷吃黃姓小三，遭正宮抓到，不料正宮與小三打官司之際，人夫又因業務需要，與廚具行女老闆小花（化名）有往來，後來發展出婚外情，相約摩鐵滾床，互傳「一起高潮」、「喜歡妳吞它」等鹹濕訊息，讓正宮氣得對小花提告。二審法官判小花共要賠30萬，全案確定。

人夫在2019年時偷吃一名黃姓小三，正宮發現後氣急敗壞，對黃女提告，後來黃女以180萬元與正宮達成和解。不料，正宮忙著跟黃女打官司時，人夫在工作上認識廚具行女老闆小花，兩人逐漸發展出婚外情，還在2020年上半年於汐止大尖山、摩鐵、萬里等地發生性行為。

正宮發現後，認為小花害老公無心於家庭，致使她精神痛苦不堪，怒向小花求償100萬元的精神撫慰金。小花則供稱，與人夫只是業務上來往，並無婚外情。

一審法官調查，發現人夫與小花常用通訊軟體傳送互相擁抱、愛心等貼圖，人夫還留言「愛妳」、「抱妳入懷、緊緊的」、「好想吻妳喔」、「親親」、「沒辦法就是太愛妳」，而人夫更曾向小花表示「舔妳的嘴嘴」等語，據此認定人夫和小花2人絕非單純工作業務往來，但正宮主張人夫與小花曾結伴前往汽車旅館發生關係，並無相關證據證明此事，因此判處小花賠償15萬元。小花不服上訴，正宮附帶上訴。

二審法官調查，發現人夫自己承認有與小花上摩鐵發生性行為，另根據2人的對話紀錄，人夫曾說「喜不喜（歡）我舔，要溫柔對吧，舔奶奶還是妹妹舒服，也喜歡妳吞它」，小花則有說「是的，我都喜歡，原來你喜歡刺激」、「是過程舒服一起高潮才是好」等語，認定二人有發生性行為，因此判小花需額外再賠15萬元，加上一審賠償的15萬，小花總計要賠30萬，全案確定。

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