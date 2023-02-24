食品老闆偷吃女員工生子！闆娘也傳裸照狂劈3男　夫妻互告結果曝

▲高雄一對原本共同經營食品業的夫妻互告對方偷吃 。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名食品業老闆偷吃女員工，還生下一個孩子，被法院判兩人要連帶賠償老闆娘70萬元。不過老闆反控妻子自己也玩很兇，連續和3名男子分別有同居上床、傳裸照的行為，求償100萬元。高雄地院審理，認為人妻也侵害配偶權，要賠老闆20萬元，全案還可上訴。

判決指出，一名食品業老闆和妻子結婚24餘年，生了3個小孩，卻偷吃女員工，又和她於2019年6月生下一個小孩，小三也經常抱著小孩到公司，還在臉書標出公司名稱示威說「今天我們陪拔鼻去上班」，被老闆娘發現怒告求償1百萬。法官認為兩人侵害配偶權，要連帶賠老闆娘70萬元。

老闆反控，指妻子也在2019年接續和3位男子關係曖昧，不僅在2、3月和張姓男子交往、互看裸體，又傳裸照給不知名男子Mike，還於4月搬出去和蔡姓男子同居、上床，也侵害他配偶權，向妻子求償1百萬。

法官檢視人妻和3名男子的訊息，張姓男子向人妻表示「妳應該也都長蜘蛛絲了吧哈哈」，並要人妻傳性感照給他看，人妻則回應「你先給我，我再給你，其實又沒差，彼此都看過了」。另人妻又傳裸照給男子Mike欣賞，聲稱「除了我先生，你是第一個看最多」。此外，還有蔡姓男子傳訊說「今天早一點愛」、「搞妳9次」、「這幾天要每天搞，不然妳那個差不多要來了」，人妻則跟他討錢說「你一個月要給我3萬元的生活費」、「你再做不到我回高雄了」，足見人妻與蔡男交往、同居且發生性行為。

法官認為，人夫指控也屬實，審酌人夫經營食品公司，妻子原在自營公司工作，目前無業，判她應賠償20萬元，全案還可上訴。